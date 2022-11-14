黃偉哲計程車後援會盛大成立，分別由台南市計程車商業同業公會理事長韓季蒼擔任計程車客運業後援會會長、大台南計程車駕駛員工會理事長蔡榮輝擔任計程車駕駛員後援會會長，兩後援會匯聚台南市各大車隊到場，並以100輛計程車排出競選號次「5」力挺黃偉哲，一起喊出「五告讚」肯定黃偉哲對計程車業的照顧，更會號召親朋好友支持黃偉哲連任，為台南創造更多運輸商機！

黃偉哲計程車後援會盛大成立，分別由台南市計程車商業同業公會理事長韓季蒼擔任計程車客運業後援會會長、大台南計程車駕駛員工會理事長蔡榮輝擔任計程車駕駛員後援會會長。(戴志揚翻攝)

黃偉哲計程車後援會盛大成立，分別由台南市計程車商業同業公會理事長韓季蒼擔任計程車客運業後援會會長、大台南計程車駕駛員工會理事長蔡榮輝擔任計程車駕駛員後援會會長。(戴志揚翻攝)

計程車客運業後援會會長韓季蒼表示，黃偉哲照顧計程車基層不遺餘力，台南市計程車費率14年未調整，終於在今年初完成調整，讓司機的辛勞能有所回報。計程車駕駛員後援會會長蔡榮輝指出，近日不論在高鐵站、轉運站，司機都明顯感受到黃偉哲執政拼觀光人潮回溫的效果，希望能繼續帶動台南經濟發展，讓大家生意更好。

黃偉哲到場時，便向計程車運將們道謝，他特別感念計程車從業人員在疫情期間的付出，無論是接送疫苗接種、防疫計程車、配合「台南便利送」載運生鮮物資等，都看得到小黃的服務的身影，深表感謝。黃偉哲表示，疫情期間基層運輸業衝擊甚大，但身為執政者就是要設法全力支援，並爭取中央補助開辦補助訓練課程，另建置「一站式平台」用最有效率的方式讓司機領到補貼款項。現在是疫情漸緩振興觀光經濟的時代，除了旅宿觀光產業的起飛，計程車業也是穩健觀光的重要角色，當運輸跟觀光結合，才能創造最大的利多。

黃偉哲計程車後援會盛大成立，分別由台南市計程車商業同業公會理事長韓季蒼擔任計程車客運業後援會會長、大台南計程車駕駛員工會理事長蔡榮輝擔任計程車駕駛員後援會會長，肯定黃偉哲對計程車業的照顧，更會號召親朋好友支持黃偉哲連任。(戴志揚翻攝)

王銘德則補充，交通部日前發布去（110）年度全國計程車調查報告，台南市專職計程車司機平均每月營業收入為46,445元，勇奪全國第一，甚至超越雙北和其他各都。今後隨著生活回復常態，更將攜手計程車業全力一起拼經濟。而日前市府邀請金馬導演黃信堯拍攝「後疫情療癒力短片」，導演特別安排小黃司機作為整部影片的主軸，更可見計程車業在疫情期間扮演城市支柱的重要性。

黃偉哲表示，計程車業已逐漸跳脫傳統車行打電話或無線電叫車的印象，包括轄內600餘台多元化計程車，及市府力推的小黃公車，至今已有20條路線，近日將再完成招標11條，都是計程車業創新服務的典範，未來也會持續推動，並和業界共商開創更多服務市民機會。

「計程車業挺黃偉哲連任後援會」選在台南知名觀光地標花園夜市誓師，別具意義，號召100輛計程車排出巨大的「5」字空拍，場面浩大。該日出席後援會還有計程車客運業商業同業公會胡水源常務監事、龔計軒理事、李玉蘭理事、吳家祥理事、徐士舜理事，全聯合作社李進財理事主席、大成合作社王寶源理事主席、台一大車隊張逸涵總經理、台灣大車隊宋玉美副理、大都會車隊朱志展襄理等，而日前曾被網友目擊在台南街頭出沒的保時捷計程車也到場響應，也成為活動另一嬌點。