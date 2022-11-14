薛仕凌、王柏傑、柯震東、陳妍霏、楊銘威出席《乩身》開鏡儀式。（Netflix提供）

王柏傑（左）、柯震東在影集《乩身》為上下屬關係。（Netflix提供）

王柏傑在《乩身》飾演三太子，造型浮誇吸睛。（Netflix提供）

柯震東（左）在《乩身》挑戰演乩身，與飾演血癌女大生的陳姸霏一起伏妖降魔。（Netflix提供）

Netflix 獨家華語奇幻影集《乩身》14日於基隆代明宮舉行正式開鏡儀式，監製莊淳淳與兩位導演賴俊羽、管偉傑率柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威5位主演及全劇組工作人員祈求拍攝順利。被問飾演神明「三太子」和乩身是否需「禁慾」？王柏傑笑說：「不用吧，順其自然！」柯震東也覺得還好，「我們不是傳統呈現方式，是以新的方式呈現乩身和鬼神之間的狀態，會尊重，但不會有這方面的忌諱」。

王柏傑的三太子造型顛覆以往傳統神明風格，以浮誇的現代潮流服裝呈現，他開玩笑說自己的造型多到媲美時裝週，還可以1集出現3種造型，並透露開拍前有帶著劇本特別去社子島一間專拜三太子的廟拜拜，「我演的這個三太子很特別，不是以往我們看到的三太子，我就跟祂聊、讓祂看過劇本，如果不滿意或有什麼不對的地方，跟祂說對不起冒犯了。拜完有擲筊問喜不喜歡，也祈求我們拍攝順利，結果一次聖筊，後來還替劇組求了一支滿好的籤。」

柯震東劇中因年少輕狂犯下不可抹滅的大錯，被王柏傑飾演的三太子雇用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。柯震東分享：「3年前籌備時只拿到1集劇本，現在看到完整劇本，非常期待開拍，這角色不是傳統的乩身，反而覺得角色滿可愛的。」他說小時候做惡夢，媽媽會帶他去收驚、喝符水，長大後會固定去廟裡拜拜，沒有特別的宗教信仰，「我個人滿喜歡三太子，也很喜歡影集中對三太子的設定。」

扮演神明的王柏傑分享1年多前遇到的靈異經驗：「有一次在廢墟拍戲後感覺磁場怪怪的，覺得很恐怖，所以不太敢去洗澡，就在洗手台洗頭，突然有一陣風吹來，通常我家的廚房不會有風進來的，我當下全身起雞皮疙瘩，感覺到有人在我耳朵吹氣，甚至在我準備沖頭時聽到『陪我玩』，我嚇死了，就不洗了，拿毛巾擦頭，只能看電視看到天亮才去沖洗頭。」後來因緣際會有位老師到他家，「老師看了一下就說廚房的地方有一位我們家的地基主，之前是個女丫鬟，剛好就在我洗頭的位子，要我用一隻大雞腿拜拜，之後我也不敢再在那邊洗頭。」

去年金鐘雙料視帝薛仕凌在《乩身》中則飾演聰明孤傲、離經叛道妄想墮入魔界的富二代吳天機，他不但向魔界毛遂自薦成為人間幫手，更將法律及法術玩弄於股掌間，既能躲過人間法官也能逃過地府報應，盤旋在陰陽兩界為非作歹、為所欲為。薛仕凌也分享《乩身》將會與特效畫面有許多互動：「這次飾演的角色與拍攝的手法是第一次嘗試，覺得非常新鮮，這樣的拍攝方式，比較需要有想像力。」

曾榮獲金馬及北影最佳新演員、近年表現亮眼被觀眾封為「最強新人」的陳姸霏也在《乩身》中擔綱要角為華語戲劇注入新血，她飾演一名罹患血癌的樂觀女大生葉芝苓（葉子），她因父親疑似遭鬼魂纏身而找上韓杰（柯震東 飾演），兩人因緣分開始攜手斬妖除魔。陳姸霏分享飾演的角色：「我飾演的葉子，誤打誤撞認識韓杰，很像一個小跟班，在跟著韓杰（柯震東 飾演）工作的過程中，看到許多沒有經歷的事情，反而比較能夠保持一般的心態，去面對本來自己料想不到的事情。」

而在《我的婆婆怎麼那麼可愛》、實境節目《來吧！營業中》展現出獨特幽默感圈粉無數的楊銘威，此次也將在《乩身》中飾演陰陽眼刑警張泯，將用超高EQ及幽默對白面對刁民客訴，甚至開導厲鬼投胎轉世，不論對人、對鬼都有精彩的對手戲。楊銘威分享拍戲前開心傳訊給王柏傑：「我其實以前因為朋友認識柏傑，之後跟柏傑就蠻熟的，在開拍前一天有傳簡訊跟柏傑說終於要一起拍戲了！另外我在《乩身》中跟韓杰（柯震東 飾演）、葉子（陳姸霏 飾演）是除魔小組，非常期待開拍。」