信義房屋「先義後利」的文化，沉浸在每一名員工的心中，尤其長年實行的「社區服務」更是從社區的需求出發，協助住戶的大小事，房仲不只有房屋需要買賣時才出現，更讓每一名房仲成為永續大使，讓溫暖美好成為生活中的日常。

信義房屋推動「社區服務」，是希望看到人的需求，主動聽見社區的聲音，有房仲看到社區的角落缺乏綠美化， 自主發想申請社區服務資源，帶著種子、工具，號召社區住戶一起動手美化社區，不僅環境變得美麗，也牽起人與人之間的連結，有房仲社區裡的偽獨居長輩，白天兒女都外出上班，藉此機會種種花、照顧盆栽，社區住戶互助共創美好。

信義房屋新店七張店專案經理王宗瀚表示，社區服務中最受住戶歡迎的當屬換紗窗服務，有些獨居長輩不便處理相關事宜，也難叫工，信義房屋的房仲就成為他們改善居家環境最好的幫手。

他也透過換紗窗服務，認識了許多社區住戶，進到住戶家中，除了換紗窗，也順道問候關心、聊聊天，帶給他們溫暖，因為起心動念不是以利益出發，雖然短期不會有立即效益，但發自內心做好事，客戶之後若是有買賣屋需求，大多還是會口耳相傳介紹，牽起與住戶之間的情誼。

信義房屋表示，秉持先義後利的精神發展社區服務，並進一步展開對應聯合國永續發展目標SDGs的各個項目，也持續關心社區的需求建立更多元模組，落實信義「以人為本」的核心理念，社區服務從既有模式延伸出客製化作法，增進信義人與社區之間的連結。