「最美性學博士」許藍方畢業於臺北醫學大學護理學博士，曾任學校專任助理教授，擁有8年的教學經驗，2016年因參加綜藝節目《最強大老師》踏入演藝圈，以分享性教育知識在網上走紅，目前活躍於各談話節目，近日她發文控訴遭有心人盜用身分，並發下重話：「既然會買假產品，就不要來我這謾罵早洩加陽痿」。

許藍方近期推出自己研發的男性保健食品，不料盜版也隨之而來，她無奈坦言：「盜版猖獗，假帳號層出不窮，一再聲明一說再說，感謝大家的信任和支持，我真的盡了全力在避免大家被騙」，不過有人看到她的照片和影片時，就先入為主認為該帳號是真的，讓許藍方無言以對，怒批：「都是我的臉，但就是被不良人士拿去盜用啊！讓我想到當初小玉的成人片換臉一案，已經都有警方和小玉的起訴書證明是合成，硬要因為合成臉是我而堅持有看過『我』的影片，更可怕的是拿這個影片趁機和新聞內容混為一談以混淆人心」。

許藍方忍不住發下重話：「既然會買假產品，就不要來我這謾罵早洩加陽痿，都知道真的帳號在哪，還要去買假產品，到底為什麼」，她強調賣的商品是本人從頭到尾研發生產，如果有人吃了假貨身體出問題，或是導致死亡，請不要到她社群平台鬧；她也感性表示對有人買到假產品感到無力，盜版產品造成生命殞落感到遺憾，強硬發言：「我仍會盡我全力捍衛自己和保護信任我的人」。