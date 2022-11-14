賴女帶愛犬「布比」到社區附近公園遛狗，豈料，鄰居鍾女也帶3隻未繫繩米克斯來遛，3狗直奔攻擊，賴女急忙抱起「布比」，但人狗都來不及閃慘遭抓咬，「布比」受傷半個月就死亡。賴女怒告，鍾女被依過失傷害判拘役40日，得易科罰金；賴女再提民事求償，法官判賠1萬7660元，不得上訴。

賴女指控，她在2020年11月18日上午帶貴賓狗「布比」到中市西區社區住處附近的公園遛狗，豈料，同社區的鍾女也帶著3隻未繫繩的米克斯來遛狗。

3狗見賴女與愛犬，不知何故突然衝來抓咬攻擊，賴女緊急將「布比」抱起，豈料，人狗遭3狗咬傷，賴女右前臂內外側共有3條表淺性傷口；「布比」背部及臀部也被咬傷，多次就醫後，在半個月內死亡，賴女痛失愛犬怒而報案，鍾女被依過失傷害罪被判拘役40日，得易科罰金確定。

賴女另提起刑事附帶民事訴訟，指控，「布比」遭咬傷後，不吃不喝，她帶去獸醫院就診6次，經做超音波及抽血才知牠有心臟病及尿毒症，「布比」年邁又遭驚嚇，約在半個月就死亡，「布比」是以2萬元買來的，加上人、狗醫藥費及狗安葬費、她精神撫慰金等，共求償4萬多元。

鍾女抗辯，貴賓狗「布比」死亡時已16歲，屬於年邁死亡，與遭抓咬傷無關。

法官認為，「布比」死亡可能因被咬傷受驚嚇而無法進食，也可能因年老與有病在先，依智識經驗判斷，並不可能導致死亡，而買狗的錢及喪葬費，並無憑據，而判賠人及狗的醫療費、精神撫慰金共1萬7660元，不得上訴。