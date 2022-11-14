美麗島電子報公布台中市封關民調，台中市長盧秀燕以60.8％領先民進黨台中市長候選人蔡其昌的18.2％，領先對手42.6個百分點；盧秀燕的施政滿意度及信任度也維持高水位，分別為76.6％及75.3％。國民黨前台北市議員羅智強對此形容為「史詩級輾壓」，他認為政績是盧秀燕最大靠山，尤其台中空品今年已達國家標準，優於全國平均，是中南部唯一。羅智強酸政績乏善可陳的總統蔡英文批評盧秀燕，根本是自曝其短。

「60％的傳奇支持度，政績，是盧秀燕最大靠山！」羅智強今(14日)在臉書發文表示，對於民調結果，美麗島電子報董事長吳子嘉以「太離譜了，差不多毫無瑕疵」形容，直呼蔡其昌已經崩盤，綠營台中市議員慘了，母雞恐壓死小雞。自4月蔡其昌投入戰局以來，與盧秀燕的民調數據就維持「平行線」，盧秀燕民調穩定領先並不意外，扎實獲市民肯定的政績，就是最大靠山。

羅智強指出，4年來在盧秀燕治理下，台中貫通大智路、公托公幼親子館倍增，完成139座美樂地公園，推出市民限定的雙十公車，捷運綠線運量破千萬人次，Youbike2.0站點全國最多，首創國民暨兒童運動中心，提供長輩全國最好用敬老愛心卡，自行車道再優化，「台中綠美圖」、「台中國際會展中心」，主體工程分別將於今年及明年完工，「台中巨蛋」預計在今年下半年動工，台中的重大建設一件接一件，在國際舞台上將更為耀眼。

「台中的空氣品質，4年前從未達到國家標準。」羅智強強調，盧秀燕推動「藍天白雲行動計畫」，市府要求中火減煤，鼓勵市民汰換老舊汽機車，推動電動公車，加強管制固定及移動污染源。台中的空品今年已達到國家標準，優於全國平均，是中南部唯一，未來4年，空氣將更清新。

「政績是盧秀燕最大靠山，蔡英文居然說盧秀燕只顧送往迎來，對市政毫無關注？」羅智強痛批，無心國政，政績乏善可陳，每每送往迎來外賓，就大肆宣傳，蔡英文批評盧秀燕，根本是自曝其短。