外媒公布世紀同框畫面，兩人面露燦笑走向對方，面相鏡頭握手8秒，氣氛相當和諧。(圖/美聯社)

(18:00)

兩位國家元首率領各自團隊走進會議地點，正式開始前拜登致詞內容，稱「我承諾要保持你我之間雙向且開放的溝通，但我國政府是全面的，我們都還有很多事情要處理。」

BREAKING: Xi, Biden shake hands in Bali pic.twitter.com/SlcJgB8A2u — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 14, 2022

「我倆身為國家領導人，我認為美中兩國都有責任共同管理之間的分歧，避免競爭、甚至衝突，必要時應當在全球性問題上找到磨合的方式。」

(17:45)

美國總統拜登與大陸國家主席習近平今日(14)傍晚現身印尼G20場邊會議舉行會談，此次是拜登兩年前就職以來首度與習首次面對面談話。稍早外媒公布世紀同框畫面，習近平身著黑色西裝，打酒紅色領帶，拜登則是穿著藍色西裝，打上灰色格紋領帶出席這場會議。兩人面露燦笑走向對方，接著一同面向鏡頭握手8秒，氣氛相當和諧，習則說了「很高興見到你」。

拜習會今日下午5時30分正式登場，預計將持續到8、9點；隨後的晚間9時30分，拜登將舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。