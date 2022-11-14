位在台北小巨蛋商圈、5分鐘車程即能抵達松山機場的「闊旅館」（HOTEL QUOTE Taipei），11月12日起正式回歸一般旅館型態並推出「平日限量優惠專案」，即日起至12月22日、周日至周四每晚2,399元起，本專案不含早餐，每日限量銷售。

「闊旅館」客房設計由知名建築暨室內設計師陳瑞憲操刀，設計靈感來自現代旅人對住宿休憩的心靈渴望，沉靜厚實的咖啡、深紫色系，點綴以低調暗金色，讓旅客喧囂煩悶的心情在此得以轉換放鬆，無論白天或夜晚都給人一種內斂沉靜的感受，在繁忙混亂的城市中，別具一種直達人心的美感力量。

「闊旅館」有60間現代化精緻客房，六種房型，客房內免費寬頻、無線網路以及電腦網路連接埠等商務設備一應俱全，以及免費Mini bar、液晶電視、DVD Player、數位音響等貼心設施，讓房客擁有多樣高品質的娛樂選擇。每一間客房都是以旅人的需求為構思原點，流暢地將空間與種種功能融合，在熱鬧的城市中，提供給每個都會旅人最優質的住宿體驗。