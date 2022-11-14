全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業14日董事會承認第三季財報，投資入股宇隆效應在第三季財報逐漸顯現，加上匯兌等業外收益挹注，EPS從去年同期0.16元倍數增加至2.06元；前三季本業獲利2.24億元、匯兌利益4.56億元，EPS達8.06元，已達去年度EPS 8.68元的9成。

伸興第三季合併營收13.95億元、營業費用遽增而導致本業虧損0.17億餘元，憑藉匯兌收益等業外收益近2.53億元挹注，稅前淨利2.35億元，本期淨利1.74億元，淨利歸屬母公司1.24億元，EPS為2.06元。

伸興8月底取得宇隆經營主導權，9月起將宇隆營收計入合併營收，前三季合併營收53.06億元、本業獲利2.24億元、匯兌收益4.56億元，稅前淨利近7.10億元、本期淨利5.39億元、淨利歸屬母公司4.88億元，EPS為8.06元。

伸興指出，伸興前三季多款家用縫紉機產品維持穩健出貨外，宇隆營收從9月起納入伸興9月合併營收。伸興前三季家用縫紉機及吸塵器營收占比94.80％；汽車、自行車、工業應用及醫療等精密金屬加工營收占比5.20％，顯見伸興分散客戶產業集中度風險的成果逐步展現。