外百老匯音樂劇《夢幻愛程》昨天最終場演出謝幕。（華文音樂劇提供）

外百老匯音樂劇《夢幻愛程》昨天最終場演出。（華文音樂劇提供）

藝人聶雲昨（13日）完成外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks）在台北松菸的最後一場演出，終場謝幕時，劇組及台下多位好友們突然出現獻上蛋糕，驚喜祝他50大壽生日快樂，讓他感動不已！聶雲也分享，人生到一個階段時，會覺得自己有種使命感，希望有更多觀眾支持台灣的音樂劇。

聶雲表示，今年將邁入人生另一個階段，他給自己最大的挑戰，就是接演這部金氏世界紀錄史上「最長壽」的音樂劇，而且是很特別的「駐點演出」一演就是連續兩個月、超過50場的表演，是相當大的目標。而音樂劇開演之後也佳評如潮，上萬名觀眾給他相當高的評價與掌聲，甚至有觀眾超過20刷，讓他覺得付出的一切努力都值得了！

聶雲透露，別人面對中年危機是挑戰馬拉松、環島等，而他選擇的方式也是「馬拉松」，只不過是演了一部超多場次音樂劇的 「另類馬拉松」；為此他早早就認真健身、投入超過半年的時間排練籌備，笑稱身為演藝人員，音樂劇這樣結合歌唱、舞蹈、戲劇的表演形式，就是最佳的體能與精神訓練。

好人緣的聶雲，不少朋友聽到他要演出這部外百老匯的經典之作，紛紛購票到場觀賞；尤其是最後一場，前排座位早早就被朋友們包下，不僅要來支持聶雲，更要給他最難忘的生日驚喜。果不其然，謝幕時蛋糕一端出來，感性的聶雲就感動地說不出話，加上當天還有聶雲的母親及兒女在場，更是讓他感動萬分。

此外，楊千霈、張勛傑、巫啟賢、吳怡霈、周蕙、夏宇童等藝人也趕在最後場次來朝聖這部經典音樂劇！外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》在台北松山文創園駐點演出兩個月，吸引上萬名觀眾，口碑好評許多劇迷觀眾敲碗加演；主辦單位表示已在規劃加演，也請觀眾持續關注、拭目以待。