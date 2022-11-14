一名李姓男子（22歲）今日凌晨4時許，在信義區夜店酒後駕駛BMW轎車與另車競速狂飆，行經忠孝西路行車地下道時，不慎追撞前方小轎車，導致前車王姓駕駛（24歲）無辜喪命。警方到場後，李男態度囂張，甚至作勢攻擊員警，警方見狀「大膽開槍」朝其腿部連轟2槍，稍早警方密錄器畫面曝光。

透過警方密錄器畫面可以看到，李男見到員警到場後不斷向前邁進，指著員警叫囂「X小啦，你不要逼我喔」，甚至動手推警，見到警方拔槍仍毫無畏懼，反而張開雙臂持續靠近，態度極其惡劣，警方見狀隨即對空鳴槍，李男聽見槍聲嚇得抱胸往後跳，發現自己未中彈後，又恢復狂妄態度，警方再度鳴槍未果，最終朝李男腿部連開2槍，中槍後他當場抱腿倒地翻滾。

警方事後循線帶回涉案的6男1女，發現其中一名涉案的葉姓男子有幫派註記，疑為竹聯幫成員，7人身分背景及競速原因仍在調查釐清中。全案後續依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。