為嘉義縣新港鄉埤仔頭防洪工程土地徵收等問題，今20多位新港農民、地主在國民黨嘉義縣長候選人王育敏、縣議員候選人簡嘉億等人陪同下，高舉白布條到嘉義縣政府陳情、抗議。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉埤仔頭防洪工程土地徵收等問題，20多位新港農民、地主到嘉義縣政府陳情、抗議，並遞交陳情書給縣府水利處長林谷樺（左一）。（呂妍庭攝）

抗議代表林宗祺指被徵收土地淪為廢棄物傾倒掩埋處，結果縣府至今查不出所以然。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏指責縣府漠視農民權益。（呂妍庭攝）

埤仔頭防洪工程案 王育敏與農民、地主赴嘉縣政府抗議

嘉義縣政府為興建新港鄉埤仔頭防洪工程，向農民徵收土地，今不滿徵收價格，又發生廢棄物傾倒事件，20多位農民在國民黨嘉義縣長候選人王育敏、縣議員候選人簡嘉億陪同下，至縣府前抗議，並遞交陳情書給水利處長林谷樺，對民眾的陳情，林谷樺指徵收價格是依當年度實價登錄市價查估，一切依法辦理，至於傾倒廢棄物一事，10月初嘉義地檢署以查無直接證據為由，行為人獲不起訴偵結。

今到場的農民多數是上了年紀，除批評當時農地徵收不公，又發生徵收地被傾倒廢棄物，質疑縣政府是徵收良田治水還是把良田變成廢地？新港鄉民代表候選人馬瑞駿、抗議代表林宗祺更指出，縣府水利處曾公開表示，滯洪池將於2020年8月完工，結果工程延宕，還發現被徵收土地淪為廢棄物傾倒掩埋處，結果縣府至今查不出所以然，是否有官商勾結之虞？

也有農民氣憤表示，當時被徵收土地範圍涵蓋重畫區及未重畫區，前者市價每分約100多萬，以91萬徵收，後者市價每分約60多萬，卻以高於市價89萬徵收，對重畫區的農民、地主不公平，另有年邁務農阿嬤哭訴自己當時所有的農地都在徵收範圍內，土地全部被政府拿去，不僅不能繼續耕種，還喪失農保資格，生活頓失保障，也有農婦說滯洪池施工期間自家水井被挖破，縣府沒有理會，也毫無補償。

簡嘉億質疑縣府行政效率太慢，應盡快給鄉親交代。王育敏更指責縣府漠視農民權益，強調嘉縣是農業大縣，翁章梁連農民生活都顧不好，怎麼好意思說自己是五星級？說要發展農工大縣，且傾倒廢棄物事件，縣府處理一拖再拖，這些作為都是在踐踏農民，翁章梁有責任出來面對。

林谷樺指出，124位被徵收土地所有權人，只有2位未完成領款程序，微收價格以2017年當年度實價登錄市價查估，並經地價評議委員會審查通過，一切依法辦理。至於現場遭傾倒廢棄物一事，地檢署以查無直接證據為由，行為人獲不起訴偵結，水利處已在施工現場架設監視器，防止再被棄置廢棄物。

水利處說，本案一般農業區(非重畫區)與特定農業區(重畫區)屬同一區域環境，區域環境相當，考量一般農業區、特定農業區都以整筆徵收土地為主，同時考量鄰近抽水站工程的評估市價，基於最大補償原則評估本案特定農業區與一般農業區土地價格。

至於現場發現廢棄物一事，環保局2021年會同環保署督察總隊南區督察大隊及民雄分局積極查辦，相關行為人嘉義地檢署以無直接證據為由，今年10月間獲不起訴，水利處將簽辦清運計畫儘速移除。