不少人都嚮往談一場甜甜的戀愛，但也有人認為單身就很好。命理網站《星座不求人》分享，處女座、雙子座、天蠍座的人，單身反而過得比較好，認為戀愛只會阻止自己進步、追求自由的腳步，除非遇到真正適合自己的人，否則不會輕易開始一段感情。

▎處女座

處女座單身不是因為不夠優秀，而是因為他們太過優秀了，處女座獨立、強大，有養活自己的能力，再加上他們認為感情寧缺勿濫，如果另一半是來為自己的生活找麻煩的，那還不如一個人自在，所以總是非常享受單身的日子，努力提升自我價值。

▎雙子座

比起戀愛，雙子座反而更嚮往單身，因為他們認為單身更加自由，是一種沒有牽掛和束縛的享受，可以隨自己的心情，想出去玩就出去玩，認識各種有趣的新朋友，學習各種新奇的事物，而戀愛只會阻止他們享受生活的腳步，除非遇到一個能讓自己更快樂的人，否則他們寧願一直單身。

▎天蠍座

天蠍座經濟獨立、精神獨立、行為獨立，是一個非常強大的人，但只要當他們談起戀愛，就會從生活中的強者變身成愛情的魁儡，為了愛付出所有；天蠍座單身時，能靜下心來做自己的事，有很多自我沉澱的時間，所以他們不會輕易談戀愛，直到遇見真正適合的人出現為止。