搶年菜圍爐商機，台北萬豪酒店即日起開放預購精湛外帶年菜與年節禮盒，由國宴主廚高鋼輝精心規畫，獻上超過20款納福年節美饌，包含為小家庭而設計的「萬豪鴻兔大展年菜組」，連年熱銷正宗港味「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，宮廷御膳「爐烤富貴八寶鴨」，以及一系列經典單品美饌與禮盒，每款售價480元至5,888元不等。即日起至2023年1月21日開放訂購，12月30日前訂購享早鳥九折優惠，每筆訂單實付金額滿5,000元，享本島單一地址同溫層免運優惠。

台北萬豪酒店精湛冷凍年菜，由國宴主廚高鋼輝精心設計，他的菜餚曾美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人等國際政商名流驚艷。今年推出的年菜佳餚包含「青藤椒牛腮飯」，私房秘滷和牛牛腮肉及牛筋，搭配加入自煉和牛油及牛肉蒸拌入味的長糯米與爆香青花椒，以荷葉包覆蒸熟後香氣撲鼻，軟嫩可，每份980元。另一款「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，源自主廚家鄉的港味煲湯，嚴選頂級養生花膠、四顆南非活鮑魚、蹄筋、瑤柱、海參、曼波魚皮、金華火腿等食材，注入精燉八小時濃郁老母雞上湯，入甕燉煮四小時後製成，今年特別加入黑毛豬前蹄，使湯頭黏嘴濃醇，更添香氣，每份3,688元。經典人氣的「爐烤富貴八寶鴨」，相傳是清朝乾隆皇帝愛吃的美味珍饈，主廚將頂級櫻桃鴨去骨淋上生抽，反覆淋上熱油炸成金黃，鴨內填入金華火腿、貴妃鮑魚絲、瑤柱、花菇等八珍，淋上花雕酒再包覆荷葉，高溫爐烤豐腴肥美。每份2,680元。

台北萬豪酒店今年亦推出超值四人份「萬豪鴻兔大展年菜組」，五件式套組內含濃潤美味的經典花膠佛跳牆、品項豐美的五福臨門品味集、鮮味十足蒜燒海鱸魚、肉香四溢的芝麻香肋排、年菜常勝軍的港式臘味飯，全套5,888元，在家也能輕鬆享受澎湃盛宴。

台北萬豪酒店並推出一系列佛跳牆單品，如招牌的經典「花膠鮑魚佛跳牆」，或茹素者也能盡興享用的「羊肚蕈素佛跳牆」等。以及各式年節澎湃料理，如全新推出的「VSOP酒香東坡肉」，以馬祖酒糟、紹興酒細火慢燜約六小時的東坡肉，再以鍋邊澆淋上VSOP白蘭地「嗆鍋」收尾，酒香四溢，附贈刈包搭配享用，中西合併口感再升級。豐美主食則可選擇老饕最愛經典港式好味道「紅蟳臘味飯」，或是升級版「XO醬臘味蘿蔔糕」，獨創於純手工蘿蔔糕中加入以XO醬炒香的瑤柱，使香煎過的蘿蔔糕自帶濃郁XO醬風味。

全新推出的中式甜品「富貴燕窩琥珀糕」，圓形糕體象徵和氣團圓，以椰漿及椰奶為基底，上層琥珀色澤糕體放入飽滿桂花、桂圓、蓮子等增添風味，最後以燕窩及金箔點綴，大氣討喜。以及適合送禮的「宴客樓秘製雙醬」，內含鹹香微辛、堪稱開胃好夥伴的極品XO醬、手工粵式辣醬。或是熱銷品項如饕客最愛「萬豪經典牛肉麵」、道地港味「老廣魚肚雞札」，以及香麻可口的「經典牛三寶」等。

台北萬豪酒店農曆年菜外帶， 12月30日至2023年1月21日每日上午11時至晚間7時於一樓外賣櫃開放提貨。宅配運費另計，單一地址運費為本島300元，離島400元，運費不適用任何優惠。