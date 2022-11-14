納達爾在ATP年終賽小組賽首戰出師不利。（美聯社）

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）生涯擁有22座四大賽冠軍，也在2008北京奧運拿過男單金牌，不過就是在ATP年終總決賽，還沒嚐過冠軍滋味，今年再度挑戰年度封關戰，可惜小組賽首場6比7（3）、1比6不敵美國弗里茨（Taylor Fritz）。

納達爾曾在2010年和2013年兩度在ATP年終賽獲得亞軍，是他在這項賽事最好成績，與弗里茨的比賽，兩人首盤還打得相當激烈，直到搶七才由弗里茨收下，不過第二盤弗里茨完全掌握，讓納達爾只能舉白旗投降。

賽後弗里茨表示，如果自己想從小組賽突圍、晉級4強，第一場比賽很重要，他很開心打出挺棒的內容、收下勝利。

納達爾今年9月初在美網男單16強賽出局後，接下來就只有在賴佛盃和宣佈退休的瑞士天王費德勒（Roger Federer）聯手打了場雙打，接著就留在家養傷、陪老婆待產，整個10月都沒有出賽，這個月回到賽場，巴黎大師賽32強賽就落敗，年終總決賽小組賽又出師不利，目前單打苦吞3連敗。

ATP年終賽單、雙打都只有今年巡迴賽積分排名最佳的各8組人馬參賽，先分成兩組進行小組單循環賽，分組前二晉級4強，納達爾與弗里茨、挪威魯德（Casper Ruud）及加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）分在綠組，在納達爾、弗里茨的比賽前，另一場綠組小組賽，魯德7比6（4）、6比4擊敗阿里亞辛。