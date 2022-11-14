廖志坤文教基金會12日在頭份市建國國中舉行頒獎典禮，共有73位學生獲獎。(楊宗灝攝)

財團法人廖志坤文教基金會26年來協助清寒弱勢從不間斷，幫助苗栗縣頭份市、三灣及南庄鄉學子，12日在頭份市建國國中舉行頒獎典禮，共有73位學生獲獎，頒發金額也創歷年新高90萬元。

聯合報廖志坤記者民國85年開車到南庄採訪途中，因不幸發生車禍而往生，廖媽媽張秋子女士為了讓他的遺愛能嘉惠中港溪地區學子，捐出250萬元成立「廖志坤文教基金會」，秉持發揚仁愛精神來幫助清寒弱勢的國、高中及大學生，希望他們即使面對困境，也要力爭上游，利用孳息獎助愛子服務過的3鄉鎮清寒績優學生。

基金會董事長徐耀昌表示，因新冠肺炎疫情影響，今年許多商家生意受到嚴重衝擊，但獎助學子的愛心不減，包括台灣光罩基金會吳國精執行長、光罩基金會董事李美惠，春天診所董事長何麗玲，趨勢民調總經理吳世昌、巨朋國際有限公司陳淑華總經理，資深媒體人姚鷺等人及地方各界都踴躍捐助，熱心公益的熱忱令人感佩。

捐助人光罩基金會執行長吳國精期許受獎學生要心存感念，善用獎金，努力讓自己成長。在吳國精及光罩基金會支持下，廖志坤基金會去年起在原有對低收入戶學子發放固定獎學金及每月發放定額關懷獎學金外，又新增對有潛力，需要補助的中港溪學子發放拔尖獎學金，且此項獎學金還具持續性，去年6位學生接受補助，今年則有7位，其中頭份國中蔡芸慈在今年全國中等學校錦標賽更獲得個人國中女子色帶組第1名，全國跆拳道品勢錦標賽也獲得個人國中女子色帶組第3名。

今年獲獎清寒績優獎助學金國中生計有28位，每位學生頒發5千元，高中13位及大學18位，每位學生頒發1萬元。另仿照家扶模式長期資助7名國高中生每月2千元，為期1年。拔尖補助金則由學生自提需求，給予實際補助。