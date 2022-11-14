日本內閣官房長官松野博一今天表示，首相岸田文雄17日將在泰國曼谷一場亞太經濟合作會議（APEC）集會上，與中國國家主席習近平舉行會談。此行將是兩人首次面對面會議。

法新社報導，松野博一告訴記者：「首相岸田文雄定於17日在APEC峰會的場合上，與中國國家主席習近平舉行日中峰會。」

岸田文雄在日本自民黨總裁選舉結束後，曾於2021年10月與習近平通話，而這次將會是兩位領袖的首次面對面會議。

習近平上次與日本首相面談是在2019年12月，當時他於北京與已故時任日本首相安倍晉三會面。

中國與日本在今年9月建交屆滿50週年，但由於這兩個鄰國存有領土爭議及其他問題，雙方關係冷淡，幾乎沒有對於兩國建交的慶祝活動。

中國及日本分別為全球第2及第3大經濟體，互為彼此的重要貿易夥伴，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，曾有習近平赴日本進行國是訪問的計畫。

但之後中日兩國關係明顯惡化，因為北京當局加強其軍事能力，於區域內外投射力量，並在領土爭端方面採取更強硬立場。

中國今年8月曾在台灣附近舉行大規模軍演，據信期間中國發射的飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），東京當局稱中方近幾個月來加劇空中及海上侵犯行為，並已表達抗議。

日本也經常抱怨中國在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近進行活動。

俄羅斯對烏克蘭開戰，更是加劇中日兩國的分歧，日本支持西方盟友反對俄國的侵略，但北京當局避免批評俄國政府。

這場衝突引人重新關注中國是否可能強行統一台灣，致使岸田文雄提出警告，今日的烏克蘭「可能是明日的東亞」。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1111114