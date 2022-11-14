苗栗縣政府安排卡拉OK車巡迴各關懷據點服務長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持第200個關懷據點啟用，與議長鍾東錦一起和社區媽媽大跳帶動唱。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦一同主持第200個關懷據點啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌上任後提出政見，要在全縣興辦200個長輩關懷據點，14日距離徐耀昌任期只剩1個多月，第200個長輩關懷據點，正式在頭份市頭份活動中心開幕啟動，徐耀昌非常欣慰，在縣府財政不易的情況下，依期完成這個項政見，希望未來繼續擴充，讓社區長者們都能獲得最好的照護。

據縣府社會處長楊文志表示，全縣共有270餘個社區，依照1社區1據點的構想，未來仍有擴充設置的需求，在縣長提出第1階段完成200個關懷據點的基礎上，將積極推動擴增計畫，讓更多長輩能享用這項政見紅利。

徐耀昌接任縣長時，全縣只有70個社區關懷據點，徐耀昌指示社會處積極盤點各社區可用場域，全力推動關懷據點建置，14日完成了設置200個關懷據點的里程碑，再加上長照據點、幸福學院及樂齡學習中心等，讓苗栗縣的長輩們能獲得更多元的服務，不只在日常生活的照顧，也能兼顧延遲老化、學習新知等目的，讓長輩能有健康的身心照護服務。

徐耀昌提出建置200個關懷據點願景，在社會處全力推動下，第200個關懷據點依期在14日正式開幕啟動，位在去年才完工啟用的頭份里活動中心，位置適中，場地廣寬，更重要的是，與頭份市衛生所隔鄰而居，衛生所甫於日前完成銀髮健身俱樂部，未來，關懷據點的長輩們不僅在健康需求上可以就近到衛生所，更可以保持身體機能不衰退，成了頭份市功能最完備，容納人數最多的關懷據點。

頭份里關懷據點是由頭份市社區發展協會所負責承辦，也是頭份市第22個關懷據點，徐耀昌表示，目前全縣志工人數超過3千8百人，每個月透過關懷據點可以服務照顧15，700名社區長輩，縣府今年爭取中央衛福部補助1億1千多萬元，另縣府自籌593萬，再加上公益彩券盈餘經費，可用於現有及未來增設的關懷據點，讓長輩享用更完善的照護。