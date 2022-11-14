吳慷仁演出《出境事務所》，成為演藝之路轉捩點。（客家電視台提供）

吳慷仁與黃姵嘉在《出境事務所》演情侶，卻從頭到尾沒有親密戲。（客家電視台提供）

金鐘視帝吳慷仁演什麼像什麼，甚至反串女裝都難不倒他，憑著精湛演技多次獲獎肯定。以偶像劇起家的他，在8年前面臨轉型考驗，正當苦無演出機會時，剛好接下以殯葬業為題材的《出境事務所》，不僅成為他演藝之路的轉捩點，也一舉入圍金鐘獎戲劇節目男主角。吳慷仁笑說，年輕演員們如果想要有所突破，就來接客家電視的戲劇，如果能過得了這一關，什麼都不怕了！

吳慷仁在客家電視《客家戲劇20年》節目中提到，接下《出境事務所》對於當時自己「偶像劇養成」的演員來說，像是踏入一個未知的世界。他表示，8年前的戲劇只要有男女主角，一定要接吻，但在《出境事務所》劇中與黃姵嘉飾演情侶的兩人，從頭到尾都沒有親密戲，不只顛覆自己過往的演出方式，也打破當時大家對於戲劇的既定想像。

當時除了戲劇風格、題材有別以往，客語對吳慷仁來說也是一大挑戰，他回憶，常常收工後聽著客語台詞聽到睡著，隔天早上驚醒才發現還沒背完。不過隨著拍攝時間越長，對客語的掌控度也越好，遇到講不好時還會主動上訴、要求再拍一次。吳慷仁表示，拍完《出境事務所》之後，真的覺得自己沒有什麼不行的，笑說感覺下一步就要去坎城了！

王牌製作人湯昇榮主持的訪談節目《客家戲劇20年》，邀請曾參與過客家戲劇，如温昇豪、吳慷仁、莊凱勛、藍葦華、莫子儀、嚴藝文、謝瓊煖、呂蒔媛、李志薔等影視工作者，細說客家戲劇精彩的幕前與幕後。每周六、周日晚間8點50分在客家電視頻道或客家電視粉絲專頁、YouTube皆可收看，從輕鬆的聊天過程，與大家分享戲劇背後的酸甜苦辣。