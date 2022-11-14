震驚國人的台南學甲槍擊案發生後，警政署調來保五總隊共120人，分派到台南的各重要警分局，強化轄區候選人競選服務處周邊的安全維護，有的保五警員直接半夜坐在各候選人服務處前守望，防止再發生暴力犯罪。

無黨籍台南市議員謝財旺服務處和原為民進黨中執委郭再欽所有的廠房，10日凌晨被人狂轟共88槍，選前敏感時刻，治安問題引發關注，內政部長徐國勇、警政署長黃明昭在案發後隔日，南下學甲警分局慰勞及了解偵辦進度。

據了解，台南市警察局長方仰寧當天請求上級加派警力支援，黃明昭指示保五總隊派遣共120名警力，依照勤務時段分成2梯次，每梯次60人，以因應選舉治安維護、各候選人服務處守望，或是協助分局員警的巡邏勤務。

保五總隊支援台南的各重要分局人數分配，原縣區的部分，學甲分局配置7人、新營分局4人、佳里分局3人等，支援人力將參與巡邏、守望等勤務工作。

受支援的單位指出，以往幾乎都在選舉投票日當天，才有保五警力進駐，這次提早來派遣人力支援，而且每位警員都有配槍，可編排給他們巡邏、臨檢等攻勢勤務，讓分局在不增加原本警力的負擔下，同時增加巡邏班次，助益很大。