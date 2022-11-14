推動畜牧糞尿資源化包括水資源回收利用，經處理後的畜牧廢水可回歸農地當肥分，若遇枯水期可疏解灌溉用水短缺燃眉之急。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今縣長翁章梁前往視察縣內最早推動畜牧沼氣發電，又經歷失敗後浴火重生的張林素梅畜牧場，強調推動畜牧糞尿資源化符合未來循環經濟趨勢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣重視畜牧環保問題，2015年起配合環保署積極推動畜牧糞尿資源化，藉由廢水回歸農地，明顯改善許多長期畜牧業所造成的環境汙染問題，今縣長翁章梁前往視察縣內最早推動畜牧沼氣發電，又經歷失敗後浴火重生的張林素梅畜牧場，強調推動畜牧糞尿資源化符合未來循環經濟趨勢，可興三利、除三害。

翁章梁說，「興三利」的第一利為水資源回收利用，經處理後的畜牧廢水可回歸農地當肥分，若遇枯水期可疏解灌溉用水短缺燃眉之急；第二利為沼氣發電，畜牧廢水厭氧處理過程中產生沼氣含甲烷是溫室氣體之一，轉為發電有助降低溫室氣體排放量；第三利為可部分取代化肥使用，有利推動有機農業。

至於「除三害」，翁章梁說，第一害是降低畜牧業異味陳情，畜牧廢水經「厭氧發酵」再利用可去除異味；第二害則是改善河川水質，畜牧廢水回歸農田可大幅降低排放至河川汙染量；第三害減少農業廢棄物，畜牧業產生的固體沼渣經堆肥也可製成肥料或混合廢水進行沼氣發電，減少任意棄置所產生的環境問題。

環保局指出，這些年包括畜牧廢水資源化家數成長2.4倍、施灌水量成長1.4倍、施灌農地面積成長1倍達630公頃，目前嘉義縣每年核准施灌畜牧廢水量達160萬公噸為全國第3，相當於可節省40公斤裝台肥5號約2.2萬包，更讓農民減少726萬元的化學肥料及178萬水汙染防治費支出。

另外，沼氣發電最大發電量每年177萬度、換算售電約900萬元，所發電量可供460個小家庭用電需求，相當於90公頃造林的減碳效益，對畜牧業來說同時兼具開源節流循環經濟效益。

張林素梅畜牧場最早於2017年設置沼氣發電設施，但推動過程屢遭挫折，中間曾因進口設備故障及維修不易停用很長時間，但老闆堅持其環保理念，2020年尋求環保局協助媒介能源公司及申請農業單位補助，經環保局會同農業處積極介入，找來能源公司結合工研院重製沼氣發電系統及脫硫系統，以及廢水厭氧發酵處理設施改善，去年起重啟系統。

環保局強調，未來面臨畜牧場全數參與資源化的挑戰也將朝大場代小場、集中處理模式推動政策，希望持續媒合、鼓勵農民釋出農地、林地供畜牧廢水施灌，達到農牧永續共生的循環經濟目標。