高雄市岡山警方日前偵破一件詐欺案，詐騙集團以「假交友投資」方式詐騙3名被害人，陸續匯款2000萬元新台幣至人頭帳戶，再由收簿手分派車手到新北市、台北市、台中市、高雄市等地提款。雖然檢警破案，但被害人的款項恐怕難以追回。

此詐騙集團於去年9月起以「假交友投資」方式詐騙，以股票分析、飆股、高績效等話術誘使被害人加入Line群組，後續再以「繳交保證金、遭金管會查帳」等理由告知被害人無法提取現金，致被害人陷於錯誤後，陸續匯入款項共計2000萬元。

其中，以住在台南的一名中年男子被騙最多，高達1700萬元。另兩名台中與苗栗的被害人分別被騙250萬元與50萬元。

警方調查，此案是由蔡姓收簿手等3人收取人頭帳戶後，轉交給吳姓收簿主謀等2人分派車手的提領任務。由5名車手包含胡男、張男、陳男、陳女、李男等到新北市、台北市、台中市、高雄市等地領錢，再交付給上游不詳收水的集團成員。車手年齡為24至28歲。

全案已於今年10月15日偵結，移請各地檢署偵辦。警方也呼籲，民眾投資請謹慎，請勿相信網路上的不明人士，更不要出借帳戶給詐騙集團，甚至淪為車手。若有相關求職、投資等疑慮，歡迎民眾撥打 165 專線洽詢。