台泥今舉行2022年Q3法說會，董事長張安平對明年整體經濟提出分析報告，指出2023年因為美國、歐洲、中國大陸本身都不好，沒有任何一個「比較大的經濟火車頭」可帶領世界經濟發展，因此比較小的經濟體，像是台灣，就會比較辛苦一點。

張安平表示，面臨俄烏戰爭爆發，新冠病毒造成供應鏈損壞及能源的缺少，今年初開始經濟一路往下滑，世界通膨一路往上漲，各國央行利息一路往上調，這個還沒停，利率造成了全世界匯率大幅度波動。台灣相對比較幸福，感覺到的比較少。

但他認為2023年，美國的經濟可能因為高利率變得更差。歐洲能源的短缺，價格仍舊非常的高，明年可能更差。日本面臨大幅貶值，身為能源進口國，經濟的壓力也是十分的大。中國大陸還有新冠病毒問題，在中美經濟矛盾下，2023年相對也會辛苦。等於沒有任何一個比較大的經濟的火車頭，可帶領著世界經濟發展，相對比較小的經濟體，像是台灣就會比較辛苦。

因為看到最近經濟走的辛苦，張安平說，埃及正在開COP27(聯合國氣候變遷大會)，就開得不是十分的理想，也有很多的抗議等等。其實今年二氧化碳沒有下降，還往上漲了百分之1.1％。

因此張安平今天法說也發表「為生命服務」理念，強調不該只是被動地或被迫地去從事減碳與永續工作，應讓這些隨著心臟的每一次脈動，成為企業的幹細胞，跟生活、生產、生態與生命能自然地融合。

他更說，從經營者的角度來看，「為生命服務」是每一個企業家要去思考的命題，每一個企業將來都要嚴守的生存法則，也是企業未來必備的 Sine qua non (必要條件)。沒有這樣的思考，企業在未來的世界中將難以生存。」