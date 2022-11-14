王琄感同身受《Space Boy》星空男孩角色心境，演出呂名堯的母親。（故事工廠提供）

故事工廠療癒劇場《Space Boy》星空男孩2021年首演，2022年12月3、4日將溫暖回歸，並推出「恆星守護 公益支持」活動，每賣出一張票券，故事工廠將捐出票面金額8％給中華民國自閉症基金會，目標捐款金額88888元！日前宣布台北場全新演出陣容，金鐘視后王琄重磅加入，飾演自閉兒的母親，而曾以《烏陰天的好日子》入圍金鐘獎女配角的新生代女星李劭婕則演出王琄女兒。

兩人首次合作演母女，李劭婕直呼，「琄姐是我們的大前輩，難免緊張，在她身上學到很多東西。」王琄則讚李劭婕自我要求高、事前做很多功課，反倒希望她能放膽任性、放輕鬆，「太尊敬王琄這個人的話，太像老師，她應該對我要更像母親，可以不用這麼客氣，家人哪有在客氣的啦！」

《Space Boy》星空男孩講述王琄為了照顧自閉症兒（呂名堯飾）心力交瘁，無意間卻忽略了另一個孩子（李劭婕飾）的感受，身為媽媽如何讓孩子們共生，陷入兩難。巧的是，王琄曾演過類似的角色，對於自閉兒母親的心境很早就感同身受，「大約10年前我拍過第一社福基金會的短片，叫做《小華，去哪裡？》，媽媽想到自己老了會先走，她要不要將哥哥交給妹妹？可是妹妹有她的人生，怎麼讓手足之間不要因為這些特殊的狀況而失去愛，這是很大的學習，也是母親的難題，這種兩難其實是母親心中永遠的痛。」

王琄私下曾接觸過「慢飛天使」，對自閉症孩子有不同解讀，「以前會覺得自閉症是少數，表示他們是特殊的，就像一班10人有一個是自閉症孩子，他就很特別，但當現在是10個孩子有5個有深淺不同的自閉傾向，正常不正常就不是用我們現在可以理解的方式去看待，而是尊重另一個族群的產生。」她認為我們應該學習怎麼和自閉兒溝通，而不是因為他們太特殊就歸類到角落假裝沒看到，「為什麼現在很多特殊小孩出現，並不代表他們不正常，是我們還不認得他們，不認得就去認識他、靠近他，尊重才會出現。」

王琄也分享以前和自閉症小孩透過心電感應溝通的經驗，「一次我在穿鞋，覺得後面有人在看我，我回頭一看，有個小孩在溜滑梯最上面看著我，我回頭看他，他嚇一跳，好像被我抓到了，他其實在看我有沒有收到他的訊號，我有收到，他就不好意思躲起來。我接著繼續穿另一隻鞋，我感覺他又在看我，我再回頭一看，他又被抓到了！我覺得是溝通方式不一樣，他可能更靠心，他用一種能量波在跟你溝通；《Space Boy》星空男孩有一部分就是講我們不太理解他的溝通方式，但是請用更開放的方式去接受他們、去探索他們新的溝通模式。就像外國人講外文，我們講我們的語言，那他們只是另外一種新的語言，我們也應該要去學習。」