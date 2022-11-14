情侶間總是會被莫名小事發生爭吵，一名女大生日前家裡有急事，首次請男友開車來載她，下樓看到男友開的是跑車，讓她氣到不行，認為原本都說是福特，認為男友開法拉利不老實，氣到封鎖對方，誇張劇情讓大票網友看傻。

一名女大生在Dcard發文表示，前幾天因為家裡有急事，必須馬上回家，但時間太晚已沒有火車可搭，只好請有車的男友載她一程，因為男友之前透露「開福特而已不是什麼好車」，沒想到男友開跑車出現，男友也搖下窗叫她上車，讓她心生不滿，上車後沒跟男友說話，下車就直接封鎖對方，直呼「不懂為什麼不一開始就跟我講清楚，臭渣男」。

貼文引起網友熱議，「笑你不敢分手，假抱怨真炫耀」、「所以重點到底是什麼？不是妳想像中的那一台車？」、「就是福特啊…而且跟渣男有什麼相關性嗎？」、「你男友很可憐，載妳還要被妳這樣對待，不懂不會直接問清楚？」

該名女大生回文，把福特野馬誤認是法拉利，讓網友們很崩潰。（翻攝Dcard）

有人解釋「野馬」是福特旗下的品牌，讓原PO不解回說「不是法拉利嗎？有一隻馬」。不少人則為男友抱屈，「正在跑的馬是福特沒錯啊，替妳男友黑人問號」、「法拉利跟野馬又不一樣，圖案就看得出來了吧」」、「馬傻傻分不清楚」、「這隻馬在國外跟Toyota一樣便宜一樣多妳知道嗎」、「原來大陸抖音演的都是真的」。

也有人質疑故事真實性，「這確定不是反串文嗎」、「這是反串還是業配文」、「如果不是創作文，就是智能有問題」、「肯定是反串吧，應該沒人那麽白癡吧」。