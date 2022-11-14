被封為「G級子瑜」的祈錦鈅先前衰捲入謝和弦和老婆莉婭（現改名：陳緗妮）的婚變風波，還跟居中斡旋的AV導演圤智雨互嗆，指控對方聯合莉婭霸凌她，近期她剪掉長髮，以短髮造型示人，獲得許多粉絲誇讚。祈錦鈅日前曬出戲水照，穿泳裝的火辣身材讓網友看到臉紅心跳。

祈錦鈅今（14）日在Instagram發文曬出美照，不過文字卻透露複雜情緒：「下凡嘛，總有一些劫難，人生像是打遊戲一樣，雖然我不會打真正的遊戲，但是我玩人生online ING，打兵練等過關斬將，打完大魔王升級，打完會少超多血半死不活，但是會獲得更多經驗值，這些我覺得是一樣的，只是砍在現實上面會有一點痛而已，但現在再回初階就會簡單許多，對吧」，她透露早上起床看到一隻蝸牛，瞬間覺得好有希望的感覺，也介紹自己所在的露營區在高雄，甜喊：「下次一起露營吧」。

祈錦鈅曬出火辣泳裝照，讓網友誇超誘人。（圖／Instagram）

祈錦鈅曬出多張照片，只見她身在泳池內，修長美腿在水面下，一身貼身高衩泳裝微露雪乳，她雙手掀起水花，在陽光照射下顯得非常有氣場，很有仙女下凡的意境，另一張照片祈錦鈅在泳池邊的躺椅拍攝，她戴著墨鏡抵抗強烈陽光，表情相當愜意，仰拍視角將她的傲人身材全數捕捉，渾圓形狀讓網友看到血脈賁張，火辣程度破表。

照片一曝光，立刻吸引大批網友按讚，並誇讚：「哇⋯女神實在是太誘人了啊⋯⋯」、「側身角度好美～」、「真正仙女下凡」、「人間太險惡，有仙女下凡請愛護」、「第一張出水芙蓉」、「魔鬼身材」，也有人敲碗「一起露營」，有網友注意到本來祈錦鈅是小麥膚色，這次出遊膚色又有變化，「膚色又曬黑嚕」。