峇厘島G20峰會期間，這是中美兩國領導人在拜登出任美國總統2年多之後首次面對面會談。分析人士認為，當下中美關係日趨緊張，北京和華盛頓都在試圖避免局勢全面失控，其中台灣問題是重頭戲，雙方可能會闡述各自的利益及立場，但基本上都是各說各話，只能在這樣的脆弱基礎上避免衝突發生。

《德國之聲》報導說，週一印尼峇厘島G20峰會前夕，美國總統拜登將同中國國家主席習近平舉行面對面的會談。專家普遍認為，會談是為中美緊張關係加築「防護欄」，以防止局面失控，但雙邊關係則很難取得實質性的改善。拜登日前對媒體表示，他不會對習近平做出任何妥協，而是希望雙方能劃定紅線，並為包括台灣問題在內的衝突熱點找到解決方案。

澳大利亞國立大學台灣研究項目講師宋文笛表示，中美首腦會晤最大的象徵意義是傳達一個信息，即中美兩國是激烈的競爭對手，但並非勢不兩立的死敵。美國智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser)認為，兩國首腦的戰略性對話，是要討論如何避免走向衝突。

報導引述一位白宮高級官員表示，台灣問題將是中美首腦會談中的重頭戲，因為拜登總統將會坦率地表達他對中國威脅台海和平穩定以及在境內踐踏人權的關切。今年八月美國眾議院議長佩洛西訪台後，北京立即在台灣周邊舉行歷時一周的軍演，中美緊張關係驟然加劇。此外，北京還叫停了中美之間就重大問題設立的對話和交流機制。白宮高級官員說，華盛頓希望通過此次直接會談，中美之間的軍事及氣候對話能夠得以恢復，但不應期待能夠解決中美關係中現存的所有問題。

拜登啟程前夕，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan)曾對記者表示，美國將向台灣方面通報中美首腦會談的結果，北京對此立即強烈反彈。宋文笛對此表示，沙利文公開宣佈華盛頓將同台灣分享美中首腦會晤的細節，這一舉動表明，美國正在台灣社會中積極開展公共外交，這不僅僅是為了安撫台灣政府，也是為了讓台灣輿論放心。不過葛來儀認為，華盛頓的舉動會被北京視為不必要的挑釁，並為中美雙邊關係帶來負面影響。

宋文笛表示，中美兩國領導人會就北韓和烏克蘭戰爭等議題展開直接、坦誠和認真的對話，但要開展合作則非常困難。雙方會闡述各自的利益及立場，但基本上都是各說各話，而無法找到共同點，更無法找到制定行動路線圖的基礎。葛來儀則表示，她不認為拜登和習近平之間會就烏克蘭問題展開任何形式的合作和對話。美國認為中俄兩國會越走越近，共同利益會越來越多，已經看不到阻撓中俄進一步靠近的可能性。