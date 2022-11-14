因應季節轉換並搶攻時令嗑鍋商機，台北花園大酒店「饗聚廚房」自即日起至12月29日止，祭出「冬暖鍋物季」，集結多國風味，自助餐檯無限供應，平日午、晚餐或假日午茶，每位699元+10％，假日午、晚餐899元+10％，加入Cosmos CLUB APP會員，周一至周四兩人同行自助晚餐享優惠價每人600元，精選火鍋湯底包括：義式番茄湯、日式昆布湯及泰式酸辣湯，依喜好搭配上肉品、海鮮及火鍋料.等，滿足饕客大啖火鍋的口腹之慾，在地湯品則獻上藥燉排骨、羊肉爐與薑母鴨，濃郁溫潤、暖心暖胃，盡情暢享食尚暖冬鍋物饗宴。

「饗聚廚房」匯集多國特色自助百匯，豐富餐點種類，限定優惠「多暖鍋物季」，秉持著美味升級不加價，餐檯無限品嘗到主廚獨家煉製的特色火鍋湯底及溫潤冬季湯品，包括義式番茄湯，以道地義式蔬菜湯作法熬煮，洋蔥、胡蘿蔔、芹菜、蒜頭…等食材與白酒拌炒，並加入大骨湯，再與番茄及義式辛香料慢火燉煮一小時，微酸的番茄香氣融合法式菁華，馥郁迷人並充滿異國風情。

泰式酸辣湯，以蝦殼烤香加入蔬菜熬製成蝦湯為底，再將蒜頭爆香加入鮮蝦、蝦湯、魚露、南薑、香茅、檸檬葉…等及道地泰國酸辣湯醬熬煮，成就出色澤亮麗、食之味美的湯品，香氣濃烈、微辣帶酸，淡淡辛香餘韻留於唇齒。

日式昆布湯則是以嚴選日本進口高品質昆布，沾以清酒擦拭，去除表面雜質。取豬大骨、蔬菜、洋蔥及蘋果熬煮多時成高湯，再放入昆布與柴魚，以微火熬煮兩小時，清爽零負擔的湯底，無過多添加物，最能品味出食物的鮮甜味。再依序搭配上肉品、蔬菜及火鍋料等，現點現煮，特製湯底與嚴選食材勾勒出鍋物的豐富層次，在冬天為饕客注入熱情動力。

冬季食補限定暖湯，食客則可選擇像是藥燉排骨，將當歸、桂枝、枸杞、黃耆…等中藥材慢火熬煮多時，再加入特選豬小排一同燉煮，入口香醇回甘，軟嫩帶骨小排散發出中藥材的順口與甘甜，暖心暖胃。

羊肉爐則是選用紐西蘭小羔羊，以麻油、薑片、米酒拌炒去腥，再與高湯、甘草、當歸、黃耆、桂皮..等滋補中藥材慢燉多時，肉質扎實彈牙，湯頭溫潤甘甜，濃郁順口且饒富辛香，為暖冬溫補一大享受。薑母鴨部分主廚特選彰化紅面番鴨，加入老薑與麻油拌炒，取米酒、老薑母、黑棗、枸杞、月桂葉..等數十種中藥材精燉入味，甘醇藥膳激盪出豐富層次，增添冬季歡聚的回憶與暖意。