台東縣政府建置太陽能電子紙公車站牌以及新式LCD智慧候車亭，請來美女主播潘照文代言。（莊哲權攝）

台東縣政府建置太陽能電子紙公車站牌以及新式LCD智慧候車亭，請來美女主播潘照文代言。（莊哲權攝）

台東縣政府建置太陽能電子紙公車站牌以及新式LCD智慧候車亭。（莊哲權攝）

為了建立友善候車空間，台東縣政府在縣內16個鄉鎮市的重要交通及觀光站點，建置14座太陽能電子紙公車站牌，及2座新式LCD智慧候車亭，即時呈現公車到站動態，民眾候車不再擔心錯過，並透過智慧化管理讓交通資訊傳遞更清楚易懂，今天的成果發表會，還特地邀請美女主播潘照文主持並代言。

台東縣政府祕書長盧協昌表示，新建置的LCD智慧候車亭在外觀設計上融合街景，兼具候車功能與觀賞性，更擁有大螢幕全彩面板顯示公車路線與即時車班時刻，幫助乘客精確掌握候車時間與行車路線，內容以中英呈現，讓國際旅客也能輕鬆了解交通資訊；面板也將輪播縣內交通觀光旅遊等多元資訊，讓乘客候車之餘也能接收到縣內最新訊息。

太陽能電子紙站牌則具綠能省電特性，在陽光下也清晰易讀，更克服了過去偏鄉地區推動智慧站牌接電不易的難處，完全不需要傳統電力，僅靠陽光照射充電就能持續使用超過10天。

他說，過去傳統站牌因版面有限，路線數較多或有不同客運公司服務的站點甚至會出現數支站牌，智慧站牌翻頁顯示的功能可整併各種路線資訊，達到設施減量與美化市容的效果，並透過智慧化管理，後台系統直接介接最新動態資訊，改善以往班次變動時在站牌上黏貼修改導致判讀困難的問題。

交觀處長余明勳說明，首批電子紙站牌選擇在各鄉鎮市示範建置，預計明年將再新增40支以上，讓居民及旅客搭乘上更加便捷。