九合一選舉倒數不到15天，各縣市長的候選人都積極準備中。而今（14）日台南市長黃偉哲就在臉書上分享「不只會吃麵，煮麵也是難不倒我的啦！」同時更強調「蒸蛋、炒飯、滷肉等等菜色對我來說也是小菜一碟」，許多網友看完後紛紛驚呼「黃市長太厲害了啦」，引發討論。

黃偉哲今日在臉書上PO出一篇「不只會吃麵，煮麵也是難不倒我的啦！」的文章表示，「其實我在國外留學時候，因為思念家鄉味，所以經常自己下廚做飯。回來台灣也曾經開過便當店，所以蒸蛋、炒飯、滷肉等等菜色對我來說也是小菜一碟」，黃偉哲更分享，這次到《一碗麵的時間》大展身手，煮了「再來一碗肉燥麵」和黃彩玲一起聊天。

黃偉哲也說，在煮麵的同時，他們也聊起流浪動物。黃偉哲坦言，「很多人都知道，我認養了兩隻浪浪，正是因為領養了他們，所以我更加關注流浪狗的相關議題」，黃偉哲直言，台南是全台第一個實施TVVR（原地捕捉結紮、疫苗注射後原地放回）的城市，同時，山上花園水道博物館，也是寵物共融公園的最佳示範點。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「市長，太厲害了！」、「市長開過便當店！可以吃到市長做的滷肉便當嗎」、「看不出來，市長也會煮麵，好棒喔」、「美食推廣，還得是你，黃市長」、「留學生活，就趁機學會做菜」。