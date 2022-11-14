年底投票在即，民進黨大打「抗中保台」神主牌，黨主席、總統蔡英文聲稱，今年的選舉是台灣的關鍵之戰，要向世界證明台灣堅持國家發展的路線，國民黨主席朱立倫今天痛斥民進黨想要奧步贏選舉，還拿國際、國外恐嚇民眾 ，「不投給民進黨就是不民主？」

朱立倫今天下午與國民黨台北市長候選人蔣萬安一同出席艋舺青山王祭活動。朱立倫炮轟，民進黨實在太離譜，每天想用抹黑、奧步贏得選舉，退步成「民主奧步黨」，現在還想用國際、國外來恐嚇民眾 ，全世界任何一個民眾國家都是人民作主，有可能變成民進黨為主、民進黨作主？「不投給民進黨就是不民主，哪有這回事？」

朱立倫強調，大家都愛台灣、中華民國，既然愛台灣、中華民國，就要堅守民主自由最重要的「人民作主」，但民進黨執政這幾年造成經濟衰退、疫情傷害，還有更多弊案，尤其現在治安這麼壞，現在還有警方、治安人員與黑道牽扯不清，種種失誤相信民眾都看在眼裡，民眾當然希望就換黨來做，讓在野黨有機會。

朱立倫認為，這就是民主自由的真諦，全世界不會有任何一個執政黨蠻橫鴨霸、驕傲到說，「不投我就是違反民主」，這不就變成民主獨裁？他喊話總統蔡英文、行政院長蘇貞昌不要再用這套，年輕人也不會接受，大家也不會接受。

另外，行政院長蘇貞昌今天表示台灣人要選擇親中政黨還是選擇捍衛民主的政黨，全世界都在看。朱立倫則批，「蘇院長又趁機酸了一下中國鵬（鄭運鵬）」，民進黨是最典型的雙標，只要政治不力就引抗中，自己失去立委席次就跑到中國賺人民幣，他揶揄「蘇院長是不是又在酸鄭運鵬？」