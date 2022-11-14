桃園市長鄭文燦14日和4個美國姊妹城市及南非城市進行「國際城市首長對談」，針對城市治理等各面向意見交流。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦14日和4個美國姊妹城市及南非城市進行「國際城市首長對談」，針對城市治理等各面向意見交流。（蔡依珍攝）

桃園市14日舉辦「2022國際城市首長對談」，市長鄭文燦和4個美國姊妹城市首長及南非城市市長，針對城市治理等各面向意見交流，他指出，桃園是國際機場所在地，發展與城市共融的機場經濟學是桃園發展的目標，桃園也正走在正確的道路上，期許未來在各領域有更多合作空間。

鄭文燦說，桃園是半導體、物流業及製造業重鎮，發展產業同時，也致力推動韌性城市及智慧治理，面對極端氣候變遷，桃園從低碳、淨零排放出發，透過循環經濟、產業轉型與綠色能源讓桃園發展成一座宜居城市。

鄭文燦也提到，面對區域情勢緊張，桃園將做好充足準備，近日護國神山台積電選擇落腳桃園，可見這座城市的發展非常具有潛力，非常期待透過對談讓桃園被世界看見，強調桃園是多元文化的城市，不同族群、不同國家的外籍人士在桃園都有發展空間。

美國德州達拉斯郡法官克萊詹金斯說，沃斯堡國際機場機場是全美最忙碌的機場，期待推動達拉斯與桃園國際機場直航。加州聖貝納迪諾副主席羅道恩不諱言，疫情對安大略國際機場影響很大，提升機場客貨容量並推動自由貿易，讓貨物順利流通，將是各機場城市共同面對問題。

美國加州阿拉米達郡第1區郡監督大衛豪伯特則說，阿拉米達是全美第四大的文化多元城市，不同文化可互相彌補不足，成為城市的優勢。另外關島副總督約書亞譚里諾、南非東開普頓省柯哈市市長Horatio Hendricks也都出席座談。

祕書處長顏子傑指出，能邀請美國姊妹市首長實體座談交換意見，促進城市外交，非常有意義，訪團也會參加市府和美國在台協會合辦的「台美教育倡議論壇─建立友善教育環境」，推動國際教育。