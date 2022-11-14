謝京穎淪免洗筷女孩。（民視提供）

謝京穎劇中和吳東諺不打不相識。（民視提供）

吳東諺、張書偉都帥氣登場。（民視提供）

謝京穎在民視8點檔《市井豪門》演出春梅水餃店的小女兒陳宇潔，平時樸素低調、簡單安份，很容易滿足，雖然工作上同事都需要她的幫助，只是存在感很低，幫忙跑腿別人也不會正眼瞧過一眼，她說自己就像是「免洗筷女孩」，不會拒絕別人的要求，甚至被利用完即丟掉。

曾是啦啦隊女神的謝京穎，為了「免洗筷女孩」陳宇潔角色特別全身大改造，為了讓角色上有更鮮明的突破，摘掉隱形眼鏡換成粗框眼鏡，也剪了短瀏海並畫上淡妝，表演上也有詢問戲劇老師，為角色多加了奇怪的表情跟反射動作，希望觀眾買單。她說這些都是她的突破，也有看小時候的宇潔做功課，覺得雖然爸媽都在忙水餃店，但她被保護得很好，對外面世界的憧憬很大，嚮往可以存到錢跟團到處旅行。

劇中陳宇潔的名言「與其談戀愛，不如去環遊世界」，謝京穎說，這一點跟她本人很像，熱愛看風景也喜歡去踏青，只是角色很膽小，不敢自助旅行，都需要跟團，但因太隱形，連導遊點名都會漏掉她。但她本人是非常喜歡自己做功課、安排自助旅行的人，所以家人朋友出去玩，都是她掌控路線及住宿的安排，堪稱家族中的旅遊達人。

謝京穎劇中為了參加旅遊講座搶早鳥優惠票，不慎踢到李成龍(吳東諺飾)的行李箱，兩人不打不相識，也意外發現他的行李箱貼滿了各國國旗，兩人因此交換了社群帳號。謝京穎表示自己出國有一次拖行李搭手扶梯，結果一個路人為了趕路，不慎撞到她的行李箱，結果害得她和站在她前面女生的行李箱也一起滑下去，雖然路人走掉了，但她還是跟另一個女生留下對方聯絡方式，意外變成朋友，會分享彼此旅行的大小事。

飾演倪齊民兒子李成龍的吳東諺表示，這個角色很有挑戰性，雖然多金但有恐慌症，所以他會特別觀察恐慌症角色怎麼表現。他出場以一身西服帥氣登場，也為了這角色多訂製整套西服，每次穿上身都覺得自己貴氣逼人。