桃園市鐵路地下化平鎮站工程9日動土，綠營又提國民黨桃園市長候選人張善政是阻擋鐵路地下化的人，張重申從未阻擋，根本胡說八道，他任內也有幫忙，並解釋財源調度是行政院長的責任，當時有許多財政與建設狀況需綜合考量。而民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，所謂財政考量只是為自己方便做事，不體貼弱勢縣市，強調民進黨會為成功找方法，這是藍綠執政差別。對此，就有臉書粉專挖出鄭運鵬5年前的貼文打臉，直呼「以今日之我，打臉昨日之我」，引發討論。

臉書粉專《政客爽》今（14）日PO出了一篇「抓到了！鄭運鵬是早反對桃園鐵路地下化的人」的文章表示，「鄭文燦快點罵鄭運鵬！當初最早反對你蓋鐵路地下化的就是他」，該粉專更指出，在2017年7月27日時，鄭運鵬的臉書表示「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，我受夠了『百年建設』這種莫名其妙的理由，台北以外路幅足夠的路線，其實可以考慮高架和路面形式，以減少支出」。

這讓該粉專怒轟鄭運鵬，「你鐵路地下化前後雙標的態度，有史以來最雙標的政客，你絕對是前無古人、後無來者，台灣難波萬」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「塔綠班不下台，台灣鐵定完蛋」、「以今日之我，打臉昨日之我」、「民進黨員忍術：時空背景不同之術！」、「只能說時空背景不同了」、「民進黨從上到下就是自打臉，不奇怪」。