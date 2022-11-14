民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，他前衛福部長、前疫情指揮官的接班人薛瑞元、王必勝也爭議不少。有網友挖出薛瑞元擔任衛福部次長期間備詢的畫面，被傅崑萁、高金素梅、吳怡玎三名立委質詢打臉，對照他近日受訪時說的「事情來了就把它擔起來」，顯得格外諷刺。

針對遭國民黨團控告圖利高端疫苗，違法失職，衛福部長薛瑞元10日受訪時曾回擊說，自己不是一個可以任人欺負的公務員，他更撂狠話要跟國民黨團書記長李德維梭哈；「誣告罪」是7年以下有期徒刑，「我們兩個有一個人會被抓去關」。可說是近日仇恨值飆到高點的新聞事件之一。

#shorts 起底陳時中接班人 薛瑞元被"三大戰神"打臉 @中天新聞

有網友挖出過去薛瑞元擔任衛福部次長期間備詢的畫面，當時（5月9日）立委傅崑萁質詢問到：「我們國家的超前部署在哪裡？抄了老百姓的錢，部署在哪裡？現在已經哀號遍野了，結果你還覺得不夠就是了？所以你沒有勇氣幫衛福部自己打分數嗎？連面對現實的勇敢都沒有嗎？」想要回應但數度被打斷的薛瑞元這才開口：「自己幫自己打分數，不如讓別人來打。」

傅崑萁繼續追擊：「別人滿街的罵聲，你難道都不會檢討一下？」薛瑞元正要開口回應，又被傅崑萁打斷「好了你可以下去了，可以下去了，這種國家的政務官，好好回去休息吧！拿了國家1兆零800億，是這個結果。」

高金素梅4月27日質詢時則說：「立法院給你們非常多的空白支票，不要忘記，不要浪費人民納稅錢好嗎？」

吳怡玎同日也在質詢中提到：「重點就是數字要誠實呈現給大家」，薛瑞元說：「數字它一直在變」，吳怡玎：「那你就不斷更新啊！這一定要預測啊，怎麼可以不預測？」各種備詢遭打臉，對照薛瑞元近日受訪時說的「事情來了就把它擔起來」，顯得格外諷刺。