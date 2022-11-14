鄭運鵬2017年臉書發文反鐵路地下化。(凌濤提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園鐵路地下化成藍綠攻防議題，「雙鄭」桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬頻頻批國民黨桃園市長候選人張善政對建設沒半點幫助，但鄭運鵬臉書卻被挖出，2017年曾高喊「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，我受夠了『百年建設』這種莫名其妙的理由」，張善政競辦直指鄭運鵬就是阻擋鐵路地下化的元凶，昨是今非自打臉又紅又腫。

鄭運鵬在2017年7月27日時，在臉書上分享在廣島市所見所聞，提到對鐵路地下化的看法，文中提到「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，我受夠了『百年建設』這種莫名其妙的理由，台北以外路幅足夠的路線，其實可以考慮高架和路面形式，以減少支出」。

張善政競選辦公室發言人何元楷說，由此可見鄭運鵬當時的態度反對鐵路地下化，如今要選桃園市長，又髮夾彎和鄭文燦一起大力支持鐵路地下化，鄭運鵬簡直是昨是今非自打臉。

何元楷說，鄭運鵬似乎是慣性雙標，嘴巴喊著「抗中保台」，過去卻赴陸大賺人民幣，過去反對鐵路地下化，如今卻和鄭文燦舉雙手贊成。鄭運鵬應該「踹共」出來解釋為何昨是今非，過去反對現在又贊成。

何元楷強調，等待平交道一直都是桃園人的痛苦，常常遇到綠燈卻沒辦法通行，也是導致桃園交通壅塞的來源之一。張善政過去行政院長任內即大力支持桃園鐵路地下化，未來張善政若當上桃園市長，絕對不會像鄭運鵬一樣態度前後矛盾，一定大力推動桃園鐵路地下化，積極解決桃園交通問題。

桃園區市議員參選人凌濤也說，鄭運鵬還嘲笑「百年建設」是莫名其妙，瞧不起桃園，形同狠狠打臉鄭文燦，直指鄭運鵬就是阻擋鐵路地下化的元凶。