85度C推出冬季限定飲品，11月17日起推出桂花風味拿鐵和桂花四季春，以淡雅清香的桂花釀搭配堅果風味的拿鐵，清爽不膩口，意外合拍。11月17日到30日桂花系列快閃第二杯半價活動，最低一杯不到38元，桂花控嘗鮮不容錯過。

85度C桂花風味拿鐵中杯售價90元，冷熱皆可。入口帶有桂花芬芳清甜，尾韻有著咖啡豆濃厚的熟果香氣，淡淡的桂花香氣在入口後慢慢在嘴裡擴散，桂花釀不同於糖的甜感，清爽不膩口，天然花香讓拿鐵美出新高度。桂花四季春大杯售價50元，冷熱皆可，芬芳桂花用蜜製作而成清香的桂花釀，搭配清爽回甘的高山青茶，茶韻沁心，桂香悠悠，清甜又順口。

11月17日至11月30日快閃桂花系列第二杯半價（價低者折），等同桂花風味拿鐵兩杯只要135元，平均一杯不到68元，桂花四季春兩杯75元，換算下來最低一杯不到38元，超級划算。寄杯辦法依各門市公告為主，現場帶走每人限購3組。

85度C全台門市11月22日起陸續推出三款烘焙小點心。包括焦糖奶油夾心餅乾售價40元，使用頂級總統發酵鮮奶油、加上來自法國的T55麵粉，製成的香脆餅皮，包含著法國鮮奶油及焦糖餡，卡滋卡滋每一口都能咬到甜蜜的融合。香蒜好棒棒每罐售價109元，酥脆口感，香蒜與起司的濃郁滋味，越吃越好吃的「涮嘴」小點心，每一口都吃的到香蒜與起司的濃郁香醇。還有奶油酥餅售價38元，微甜微鹹奶油內餡，搭配著多層次的酥脆口感，更增添味蕾上的滿足。