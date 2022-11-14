「生活畫市集：嬉遊千年風俗藝術」展覽計畫，透過「逛市集」主題串聯學童的生活經驗，11月14日開展。(中科管理局提供)

「生活畫市集：嬉遊千年風俗藝術」展覽計畫，透過「逛市集」主題串聯學童的生活經驗，11月14日開展。(中科管理局提供)

由台中市教育局、財團法人廣達文教基金會主辦的「生活畫市集：嬉遊千年風俗藝術」展覽計畫，透過「逛市集」主題串聯學童的生活經驗，國立中科實驗中學今年首度參加，14日上午舉行開幕活動，其中1件作品「國際屋」展現國際融合的概念，值得一觀。

包括廣達文教基金會張瓈勻、副理黃千瑜與盟主學校仁美國小教師謝婉妮、園區公會處長賴明志等人都參加開幕活動，國科會中部科學園區管理局副局長許正宗也到場見證中科實中藝術教育再深化。

學校雙語部老師演出的東方音樂「波斯市場」鋼琴演奏為活動揭開序幕，緊接著，雙語部製作的美學課程融入的影片，透過跨領域課程融入美學課程於IBSC(International Bilingual School at Central Taiwan Science Park)的素養課程圖像。

中科實中的國中部及雙語部學生擔任中英文導覽小尖兵，介紹展場中各地有名市集畫作，現場還搭配影音QR code，讓藝術作品不僅能看、也能聽；活動中結合藝術成果展、童玩闖關集點遊戲及學生樂團表演，展出作品並融入多元文化的色彩，呈現多國藝術文化資源，以沉浸式的學習環境拓展孩童的美感視野。

「生活畫市集：嬉遊千年風俗藝術」即日起展出至11月24日，每天早上9點至下午3點開放預約參觀。