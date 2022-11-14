德國總理蕭茲才剛訪問過北京不久，柏林就公開證實，德國科研部長本周將與訪德的臺灣科學技術委員會主委舉行會晤。這將是首次有德國的部長級內閣成員會晤來自台灣相應部門的官員。

據《德國之聲》引述《路透》的消息說，德國科研部長施塔克-瓦欽格（Bettina Stark-Watzinger）將於本周中在柏林與到訪的台灣行政院國家科學及技術委員會主任委員吳政忠會面。

報導引述柏林政府圈內人士稱，吳政忠所負責的部委是與德國科研部相對應的政府內閣機構。今年7月，台灣科技部正式改制為國家科學及技術委員會。此前吳政忠已在2020年起擔任科技部部長一職。

報導說，德台官員此次會談內容包括加強雙方在科學和技術領域的合作，重點將是電池研發、半導體、人工智慧和綠色氫能領域合作前景。在接下來幾個月裡將討論合作的具體可能性。

德國科研部回應《路透》詢問時表示，希望繼續擴展國際合作，「加強與台灣這個有同樣價值觀的夥伴合作」，並強調「這也是對自由、民主和人權的一種承諾」。

行政院國科會官網14日的新聞稿發佈了主委出訪法國和德國的消息，但是只表示吳政忠在德國將「拜會重要科研機構，進一步推動台德未來科研合作及交流」，日程包括訪問一個科研基金會和兩家知名研究機構，但未提及將與德國科研部長會面。

德國與台灣的中華民國政府沒有正式外交關係，但雙方互設有代表處。德國總理蕭茲在日前訪問北京時強調，德國將繼續遵守「一個中國政策」，但「這也意味著任何對現狀的改變都必須是和平的、是協商一致的結果」。

在有關中資收購多特蒙德的德國晶片企業埃爾默斯（Elmos）的爭議中，自民黨籍的科研部長施塔克-瓦青格在11月初曾致信經濟部長哈貝克，反對這一計劃。