後疫情時代開啟，沉寂2年多的尾牙春酒市場開始熱絡起來，據市場需求顯現，今年春酒尾牙已提前開賣。11月9日對外試營運的「台中震大金鬱金香酒店」搶攻尾牙春酒商機，推出「鴻兔大展尾牙春酒」專案，平日每桌8088元加1成，11月15日前付訂，每桌加贈價值3000元的龍蝦料理一道及紅酒1瓶，數量有限。
台中海線首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」位在台中港特區，主打無國界中式料理的海悅廳，主廚團隊選用在地小農食材及梧棲當令新鮮海產入菜，融合江浙、粵菜推出新中華料理桌宴，包括東坡紹興燉燜肉、時蘿香辣海鮮蝦、功夫嗆鍋椒麻卷、酸菜清燉砂鍋鴨等道地料理，還有海味私房如意拼、麻香秘製黃金鴨、京都洋菜龍鱈捲等經典菜系供選擇。
「鴻兔大展尾牙春酒」專案從12月1日至明年3月31日供應，週一至週四平日每桌8088加1成服務費，週五到週日及節慶假日每桌要價10888元加1成。業者釋出早鳥優惠，11月15日前付訂，每桌加贈價值3000元的珍饈龍蝦料理一道及紅酒1瓶，數量有限。
另外，主打歐亞Fusion料理的禾憶餐酒館則推出主廚特製分享餐，適合10至20人迷你派對專案，週一至週四每人888元加1成起，週五至週日每位1088元加1成，早鳥加贈雞尾酒暢飲。
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