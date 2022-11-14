副總統賴清德（中）至宜蘭縣蘇澳鎮新城慶安廟為民進黨的候選人站台、高喊「凍蒜」。（吳佩蓉攝）

現場參與民眾熱情揮舞手上的小綠旗。（吳佩蓉攝）

選戰進入倒數，副總統賴清德頻頻至宜蘭站台，今（14日）下午馬不停蹄的參拜4間廟宇，在廟口為民進黨的候選人站台、高喊「凍蒜」；賴清德肯定宜蘭縣長候選人江聰淵，是各方面表現第一名的市長，如當選宜蘭縣長，一定能延續過去宜蘭縣的光榮。

賴清德下午3時30分宜蘭輔選首站至蘇澳鎮的新城慶安廟，一個一個唱名代表民進黨參戰的候選人，包括尋求連任的鎮長李明哲、代表會主席歐進義、鎮民代表陳映蓉、陳婉萍及縣議員候選人謝正信等。

結束蘇澳的行程後，賴清德前往三星鄉的大洲開安宮、五結鄉的四結福德廟及礁溪鄉的龍潭三皇宮祈福參拜，為代表各鄉鎮參選的候選人輔選。賴強調，選舉已經進入最後、最關鍵的時刻，俗語說「萬項事物需要神保庇，也需要人的打拚」。

賴清德在致詞時，肯定江聰淵宜蘭市長做得很好，並誇他跟李明哲一樣致力推動地方創生等各計畫，也推動創生文化建設，帶來一波波的觀光人潮到宜蘭市，另，也推動宜蘭市各項發展。賴指出，江聰淵在各方面是表現第一名的市長，如能當選宜蘭縣長，一定能延續過去宜蘭縣的光榮。

江聰淵表示，民主聖地的宜蘭，他跟隨前輩們吸取許多學習的經驗，將秉持清廉 、勤政、愛鄉土的精神跟鄉親一起，讓宜蘭能成為全國驕傲的城市，重新找回宜蘭的驕傲。