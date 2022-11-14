彰化市「唯愛庭園」尾牙早鳥優惠，12月31日前訂購尾牙專案可贈黑胡椒戰斧豚排或冰品升級哈根達斯。(唯愛庭園提供)

「唯愛庭園」歐洲莊園教堂城堡，童話般的場景讓不少公司考慮在戶外舉辦尾牙派對。(唯愛庭園提供)

疫情降溫，企業開始啟動年終尾牙活動犒賞員工。位於彰化市的「唯愛庭園」，場地多元特色十足，尤其是歐洲莊園教堂城堡，童話般的場景讓不少公司考慮在戶外舉辦尾牙派對。業者祭出早鳥優惠，12月31日前訂購尾牙專案可贈黑胡椒戰斧豚排或冰品升級哈根達斯。

台中新天地餐飲集團旗下的「唯愛庭園」，是中部最大莊園式戶外婚禮場地，可容納100人的大片草皮及浪漫唯美的禮堂、還有戶外露台，彷彿電影一般的場景，連偶像劇也來取景過，適合舉辦戶外尾牙派對。

搶攻年底尾牙商機，業者釋放大利多，12月31日前，訂購尾牙專案即贈黑胡椒戰斧豚排1道或冰品升級哈根達斯；15桌以上贈30人份的雞尾酒；30桌以上贈送燈音控師。還有加1元多1瓶的超值限量優惠，包括原價550元的紅酒，加1元多1瓶，等於2瓶1組551元；金牌啤酒享加1元多1瓶，1組2瓶101元，1成服務費另計。

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