年底九合一大選近在咫尺，行政院長蘇貞昌13日晚間南下台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，沒想到沿路的交管卻引發民怨，甚至更有外送小哥將機車立起中柱，等到行政院長的車隊通過時，兩邊路口的民眾將不滿宣洩，狂按喇叭。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（14）日更在臉書上痛批蘇貞昌「好大的官威」，引發討論。

有網友在臉書社團《大里人聊天室2.0》PO出一篇文章指出，在13日蘇貞昌到台中幫蔡其昌輔選時，因為警方在內新橋兩邊都進行交通管制，導致大塞車，該名網友更酸「不知道是哪位優秀的官員或是候選人，讓鴿子把內新橋兩邊都交通管制，強制民眾花時間等待，有民眾不斷的碎念這樣的舉動，前面的熊貓哥直接架中柱等待，後來優秀的人終於經過了，兩邊路口的民眾齊心鳴喇叭致敬，終於結束這場鬧劇，往前騎，車子堵塞到益民路口...」

而霧峰分局內新派出所所長張世杰也上網道歉，表示因為13日適逢假日，加上當時鄰近路段有競選活動，員警在做交通管制、疏導，因管制時間不當，造成民眾不便，深感抱歉，本所會策進檢討，避免再次發生。對此，王鴻薇也在臉書上猛轟蘇貞昌，「好大的官威！蘇貞昌你有種問老百姓叫什麼叫！」而許多網友也紛紛回應「在那叭什麼！」、「真的很誇張，囂張，好大的官威」、「人民之卑微由此可見」、「這就是我們的『公僕』，我好怕」、「史上最沒品的行政院長」。