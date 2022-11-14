民進黨台中市長候選人蔡其昌14日晚間再度到北屯松竹寺舉辦市政座談會，現場湧入數百位鄉親熱情支持，蔡其昌也強調，他當選不只是老人健保持續補助，還要增加敬老愛心卡的預算，提高老人家的使用額度、擴大愛心卡的使用範圍。
蔡其昌在立委莊競程、總統府資政李茂盛、台中市議員曾朝榮、市議員候選人蔡雅玲、謝家宜等人陪同下，到北屯松竹寺舉辦第860場的市政座談會，希望台中市民在年底大選支持會做事、有行動力的2號蔡其昌，支持民進黨北屯三席議員全壘打，讓行動派一起翻轉台中。
蔡其昌表示，自己是第二次來到松竹寺，台中有280萬的選民，所以蔡其昌把一天當三天用，就算喉嚨沙啞也要繼續拼，因為他要想盡辦法讓每一個市民朋友，感受到他的認真、感受到他的溫度，要當市長就要深入市民朋友的生活。
蔡其昌也承諾，他當選不只是老人健保持續補助，還要增加敬老愛心卡的預算，提高老人家的使用額度、擴大愛心卡的使用範圍，除此之外蔡其昌還有替長輩打造銀髮族的體健中心，置入針對長輩所設計的運動器材，讓老人家能夠有更舒適的環境，也幫年輕人一起照顧長輩的健康生活。拜託各位市民朋友11月26日支持2號蔡其昌，也讓北屯三位議員候選人全壘打，讓台中市政繼續前進。
立法委員莊競程表示，台中需要一個有行動力、執行力的市長，才能改變台中的現狀，拜託北屯的市民朋友支持行動派的蔡其昌；而台中市議員曾朝榮、市議員候選人蔡雅玲、謝家宜共同表示，今北屯是台中人口最多的區域，11月26日投票日如果北屯過關，台中就過關，支持行動派的團隊，讓民進黨的議員三席全上，北屯全壘打，一起用選票翻轉台中。
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