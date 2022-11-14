民進黨台中市長候選人蔡其昌晚間再度到北屯松竹寺舉辦市政座談會，現場湧入數百位鄉親熱情支持。（蔡其昌提供／馮惠宜台中傳真）

民進黨台中市長候選人蔡其昌14日晚間再度到北屯松竹寺舉辦市政座談會，現場湧入數百位鄉親熱情支持，蔡其昌也強調，他當選不只是老人健保持續補助，還要增加敬老愛心卡的預算，提高老人家的使用額度、擴大愛心卡的使用範圍。

蔡其昌在立委莊競程、總統府資政李茂盛、台中市議員曾朝榮、市議員候選人蔡雅玲、謝家宜等人陪同下，到北屯松竹寺舉辦第860場的市政座談會，希望台中市民在年底大選支持會做事、有行動力的2號蔡其昌，支持民進黨北屯三席議員全壘打，讓行動派一起翻轉台中。

蔡其昌表示，自己是第二次來到松竹寺，台中有280萬的選民，所以蔡其昌把一天當三天用，就算喉嚨沙啞也要繼續拼，因為他要想盡辦法讓每一個市民朋友，感受到他的認真、感受到他的溫度，要當市長就要深入市民朋友的生活。

蔡其昌也承諾，他當選不只是老人健保持續補助，還要增加敬老愛心卡的預算，提高老人家的使用額度、擴大愛心卡的使用範圍，除此之外蔡其昌還有替長輩打造銀髮族的體健中心，置入針對長輩所設計的運動器材，讓老人家能夠有更舒適的環境，也幫年輕人一起照顧長輩的健康生活。拜託各位市民朋友11月26日支持2號蔡其昌，也讓北屯三位議員候選人全壘打，讓台中市政繼續前進。

立法委員莊競程表示，台中需要一個有行動力、執行力的市長，才能改變台中的現狀，拜託北屯的市民朋友支持行動派的蔡其昌；而台中市議員曾朝榮、市議員候選人蔡雅玲、謝家宜共同表示，今北屯是台中人口最多的區域，11月26日投票日如果北屯過關，台中就過關，支持行動派的團隊，讓民進黨的議員三席全上，北屯全壘打，一起用選票翻轉台中。