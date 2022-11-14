台北市中正區忠孝東路一段地下道今日凌晨發生一起死亡事故，24歲王姓駕駛被後車追撞，車輛翻覆當場死亡；王男家屬聞訊趕往台大醫院，王母淚訴「對方是黑道，又未成年，要怎麼求償？」。

今日下午4時許，王男母親及女友抵達台大醫院認屍。王男女友低調表示，王男住在宜蘭，昨日晚間北上喝喜酒，她下班傳訊王男都未回覆，過沒多久就接到男友出車禍身亡的電話；針對提告求償一事，王母回應「對方是黑道，又未成年，要怎麼求償？請律師嗎？我們又沒有錢請律師」，淚訴對寶貝兒子無辜喪命感到萬般無奈。

警方到場後，李男態度囂張，甚至作勢攻擊員警，警方見狀「大膽開槍」朝其腿部連轟2槍。(翻攝畫面)

回顧整起事發經過，今日凌晨4時許，李姓男子（22歲）在信義區夜店酒後駕駛BMW轎車與另車競速狂飆，行經忠孝西路行車地下道時，不慎追撞前方小轎車，導致前車王姓駕駛（24歲）車輛翻覆身亡。警方到場後，李男態度囂張，甚至作勢攻擊員警，警方見狀「大膽開槍」朝其腿部連轟2槍，順利將其壓制。

警方事後循線帶回涉案的6男1女，發現其中一名涉案的葉姓男子有幫派註記，疑為竹聯幫成員，7人身分背景及競速原因仍在調查釐清中。全案後續依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。