日月潭眺望平台附近發現大虎頭蜂窩。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

摘除的虎頭蜂窩佔滿整張桌子，直徑約100公分，十分嚇人。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

新冠本土疫情趨緩，大日月潭湖光山色引人入勝，尤其是秋季吸引大批遊客來踏青，但秋季也是虎頭蜂繁殖期，攻擊性特別強，日前有2、3名遊客行經向山眺望平台，遭虎頭蜂螫傷，所幸就醫均無礙。日月潭風管處為安全起見暫時封閉步道，9日摘除直徑近百公分虎頭蜂窩，近期將派員加強巡邏，並設立告示牌，提醒遊客注意。

日月潭風管處指出，上周街接連有2、3名遊客遭虎頭蜂螫傷，跑到向山遊客中心求助，協助患者就醫，同時也派員前往眺望平台視察，發現不遠處樹上有1顆大虎頭蜂窩，立即封閉步道，設置告示牌，並聯繫捕蜂達人協助。

捕蜂達人指出，秋季虎頭蜂工蜂們為了飼育下一代，若遊客不小心進入牠們的警戒範圍，牠們就會展開攻擊，且攻擊性會別強，向山眺望平台附近人潮眾多，穿著捕蜂套裝摘除。

南投縣消防局呼籲，遊客盡量不要穿太鮮豔的衣服到戶外從事登山健行活動，也盡量避免塗抹香水，若在野外遇到虎頭蜂，一定要提高警覺，最好不要揮手驅趕等招惹牠們，建議繞道而行。