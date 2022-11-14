選戰倒數12天，台北市長候選人蔣萬安今（14）日晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，暗批對手陳時中及黃珊珊。蔣萬安先酸陳時中，黑洞已經吞噬掉3＋11的真相、疫苗採購合約以及1萬多條染疫同胞的寶貴生命，沒有辦法眼睜睜看著這個黑洞，再把台北市吞噬；諷黃珊珊放寬內科容積、東環段跳票變政見。

蔣萬安宣講時指出，現在的台北，就像一個閃亮的恆星，卻即將要被黑洞所吞噬，而在這個黑洞中，已經吞噬掉3＋11的真相、疫苗採購合約、以及一萬多條染疫同胞的寶貴生命，他沒有辦法眼睜睜看著這個黑洞，再把台北市吞噬，讓這座城市看不到光。

蔣萬安痛斥，他記憶中的台北市，不會叫染疫年輕人自己照顧自己，不會讓住在老舊公寓的民眾把鑰匙丟到一樓，不會讓市民擔心會被網軍側翼圍剿攻擊、顛倒是非，也不會擔心黑道治國，讓警察的尊嚴蕩然無存，更不會把市民的健康當作炒作股票的籌碼。

蔣萬安並提到，上個月他見到在超商被刺傷不幸離開人世的蔡先生的姊姊，姊姊心裡還是非常不甘心，弟弟就這樣犧牲，然後被社會所遺忘，當時他給了姊姊一個緊緊的擁抱、溫暖的擁抱，後來發了一個影片紀念蔡先生，但是陳時中發了一個新聞稿批評他，滿篇政治語言、政治口水，但隻字不提蔡文豪先生。

蔣萬安反問，「難道一個年輕30歲寶貴生命也要被黑洞所吞噬，連名字都不能提嗎？」他要跟台北市民具體承諾向大家保證，未來台北市民生命、健康、安全，絕對是他的首要的顧念，其實台北市民標準最高，是最嚴格的「頭家」，員工如果做不好，其實一眼就看出來。

蔣萬安再暗批黃珊珊，過去有人積極爭取放寬內科容積，造成許多的人潮、車潮湧入，而導致今天的塞車地獄，也有人曾經在競選公報主張要趕快興建捷運民生汐止線，但是當台北市長柯文哲說這是一條盲腸線的時候，卻沒有據理力爭。

蔣萬安接著說，到現在提出捷運東環段政見，但是柯文哲原本規畫是在2022年底，也就是現在要動工，卻延宕要到2024年才可能動工，但是當時跳票的承諾現在卻變成競選政見，「我們還要讓市民期待的公共建設持續的延宕嗎？」