陳其邁晚間前往左楠地區陪同民進黨高市議員候選人黃偵琳車掃拜票，並指派他的人形布偶「陳小邁」進駐黃偵琳競選辦公室。（洪浩軒攝）

陳其邁晚間前往左楠地區陪同民進黨高市議員候選人黃偵琳車掃拜票，並指派他的人形布偶「陳小邁」進駐黃偵琳競選辦公室。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁14日正式啟動車掃，拉抬非現任議員候選人，力拼議會席次過半。陳其邁晚間前往左楠地區陪同民進黨高市議員候選人黃偵琳車掃拜票，並指派他的人形布偶「陳小邁」進駐黃偵琳競選辦公室，擔任他的分身幫忙助選，希望黃偵琳可以順利進入議會殿堂。

陳其邁表示，黃偵琳在他2018年選市長及2020年市長補選時，都在競選總部幫忙協調許多事物，她可以說是最年輕的沙場老將，也積極參與各項民主運動，他希望左楠地區有一席新的好議員進入議會為民服務，所以他也指派人形布偶「陳小邁」進駐黃偵琳的競選辦公室，當他的分身陪同黃偵琳掃街拜票，希望黃偵琳可以順利當選。

陳其邁14日正式啟動車隊掃街，整天不畏烈日替自己拉票，也幫忙自家議員候選人輔選，對此，陳其邁表示，體力狀況一切沒問題，且踏在高雄土地上相當踏實，他會把握最後時間，爭取選民認同。

黃偵琳表示，他相當感謝陳其邁可以撥空陪她掃街拜票，因為她目前是民進黨議員候選人中最危險的一席，需要陳其邁大力幫忙，也希望她可以順利當選，並讓議會席次過半，這樣民進黨所有的議會成員才有辦法擔任陳其邁最堅強的後盾，讓陳其邁順利推動市政。