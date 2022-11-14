民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（14）日在臉書披露，最新苗栗縣長封關民調，他跟鍾東錦差距只有0.5％，「翻轉苗栗最後一哩路，就差你這票！」

徐定禎指出，距離投票日僅剩11天，根據年代民調中心公佈苗栗縣長封關民調顯示，我獲得22.6%支持度，而鍾東錦支持度是23.1％，僅差距0.5個百分點。另外三位候選人的支持度分別是，時代力量宋國鼎9.2%、國民黨謝福弘8.7%、無黨籍吳盛聖1.5%。

徐定禎表示，，選情激戰，這份封關民調已經顯示我和鍾東錦是「55波」局面，誰當選都差臨門一腳。他要向大家說，翻轉苗栗關鍵2票，要請大家「返鄉投票、集中選票」，一起把一張張選票催出來。

徐定禎直言，幾個月前他說過，預期鍾東錦在登記參選當下達到民調天花板、之後只會持續下滑，他的民調則會穩定成長，到目前為止的民調趨勢符合他的預期，他也成功讓民調呈現黃金交叉。

徐定禎說，離選舉時間越近，選民的表態率越來越高，9月時未表態率高達4成，現在下降至3成，最近民調趨勢也反映年輕及中間選民對他的支持，有望民調持續上升，謝謝大家的鼓勵相挺！

徐定禎呼籲，面對泛藍對手可能操作棄保，台灣派從來沒有分裂的本錢，他打從心底希望，每個想要讓苗栗更好的人可以團結一次，把握關鍵機會、讓苗栗翻轉一次。「請大家給徐定禎一個機會、給苗栗翻轉的機會！」