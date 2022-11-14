美式賣場好市多除了提供實惠的家庭用品以外，現場也供應了各式各樣的熟食，吸引不少忠實粉絲。有網友表示，近日他在好市多豬腳櫃前看到一位阿姨停駐許久，仔細觀察後才發現，原來阿姨是在不斷的打電話，通知親朋好友揪團購買特價豬腳。貼文一出讓許多人看了紛紛笑說有共鳴。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，當時他在櫃位前看到阿姨狂打電話揪團，「上次你不是說豬腳特價要和你說，現在特價了，阿你有要嗎？你要幾盒再和我說喔」、「欸，豬腳在特價，你不是喜歡吃，我在好市多這邊，你有沒有要我幫你買？」、「折價的豬腳，我幫你買兩盒夠嗎？」、「你快決定，我看這邊剩不到五盒，要沒了喔」，強調特價豬腳數量有限要買要快。

原PO指出，當時他一度以為阿姨是廠商暗樁才會推銷朋友買豬腳，他聽著聽著，心情也開始跟著上下起伏，沒想到就在豬腳即將賣光時，店員又從後方推了10幾盒豬腳上架，最後原PO也忍不住拿了一盒放進購物車，「這位阿姨真的是很會推坑」。

對此，許多人紛紛回應，「阿姨幫我買一盒」、「好有畫面感的敘述，我都想知道最後抱了幾盒回去了」、「感覺買的好歡樂」，還有不少人心有戚戚焉，「認真會這樣耶！陪我媽逛過一次，她也會這樣幫她的姊妹淘買」、「我也喜歡做這種事，喜歡買的感覺」、「我去好市多一趟，至少要打給五個人，原本沒有要買，也被我硬擠出買個牛奶好了」。